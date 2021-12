Im Alter von 90 Jahren Nobelpreisträger Desmond Tutu gestorben Stand: 26.12.2021 08:20 Uhr

Der emeritierte südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Gemeinsam mit Nelson Mandela hatte er für ein Ende der Apartheid gekämpft und war dafür 1984 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

Der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte Präsident Cyril Ramaphosa mit. Er drücke "im Namen aller Südafrikaner seine tiefe Trauer über den Tod" Tutus aus.

Tutu war der erste schwarze anglikanische Bischof von Johannesburg und wurde am 7. September 1986 zum Erzbischof des Erzbistums Kapstadt ernannt. Gemeinsam mit Nelson Mandela setzte er sich für ein Ende der Apartheid in Südafrika und übernahm die führende Rolle in diesem Kampf, nachdem Mandela 1964 inhaftiert wurde. Tutu wurde 1984 für sein Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Während seiner späteren Laufbahn setzte sich Tutu für Menschenrechte und gegen Diskriminierung ein.

