USA-Afrika-Gipfel Biden verspricht 55 Milliarden Dollar Stand: 16.12.2022 07:58 Uhr

Der USA-Afrika-Gipfel ist mit einem Versprechen auf Finanzhilfen und einer engeren Zusammenarbeit zu Ende gegangen. US-Präsident Biden kündigte Milliarden für Investitionen und die Linderung der Hungersnot an.

In Washington ist am Donnerstag der dreitägige USA-Afrika-Gipfel mit 49 afrikanischen Staats- und Regierungschefs zu Ende gegangen. US-Präsident Joe Biden versprach Ausgaben von 55 Milliarden Dollar (rund 52 Milliarden Euro) in den kommenden drei Jahren für Investitionen und die Entwicklung auf dem Kontinent. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken erklärte, Afrika sei eine "bedeutende geopolitische Kraft". Der Kontinent werde "unsere Zukunft gestalten".

Es war der zweite Gipfel der USA mit Afrika seit 2014, damals unter der Präsidentschaft von Barack Obama. Unter dem Präsidenten Donald Trump stand die Afrikapolitik auf dem Abstellgleis. Vor dem Hintergrund wachsenden Einflusses von China betonten Biden und Blinken das Prinzip der Partnerschaft mit afrikanischen Nationen und die Bedeutung der Demokratie.

2,5 Milliarden Dollar für Nahrungsmittel

Biden kündigte an, Afrika werde 2,5 Milliarden Dollar für Nahrungsmittel erhalten. Das Geld solle in die akute Hungersnot in Afrika und in die Entwicklung widerstandsfähigerer Nahrungsmittelsysteme fließen, gab das Weiße Haus in einer Erklärung bekannt. "Wir haben es mit einer globalen Nahrungsmittelkrise zu tun, und nirgendwo ist sie so deutlich zu spüren wie auf dem afrikanischen Kontinent", sagte Biden am Ende des Gipfels.

"Das Horn von Afrika wird erneut von einer Hungersnot heimgesucht. Hohe Lebensmittelpreise und hohe Handelsbarrieren belasten die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen auf dem Kontinent."

Biden betont Bedeutung von Wahlen

Biden kündigte außerdem ein 100-Millionen-Dollar-Pilotprogramm des US-Verteidigungsministeriums an. Es solle Reformen vorantreiben und afrikanische Sicherheitsstrukturen aufbauen.

Beim Gespräch mit den Präsidenten von Gabun, Liberia, Madagaskar, Nigeria, Sierra Leone und der Demokratischen Republik Kongo unterstrich Biden die Bedeutung demokratischer Wahlen. In diesen Ländern stehen für 2023 Abstimmungen an. In den USA hätten die Zwischenwahlen im Herbst die amerikanische Demokratie gestärkt, erklärte Biden. Wahlen seien nicht gleichbedeutend mit Demokratie, doch ein Grundstein funktionierender Demokratien.

Afrikanische Union will Vetorecht im UN-Sicherheitsrat

Vor dem Gipfel hatte Macky Sall, der Präsident des Senegals und Vorsitzende der Afrikanischen Union (AU), in einem Interview mit der Zeitung "New York Times" betont, Afrika dürfe nicht länger an den Seitenlinien stehen. Er fordere eine Mitgliedschaft der AU bei der Staatengemeinschaft G-20 sowie zwei permanente AU-Sitze mit Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN).

Biden sagte, er befürworte eine AU-Mitgliedschaft in der G-20 und eine Reform des Sicherheitsrates einschließlich einer "permanenten Repräsentation für Afrika".