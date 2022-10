Tigray-Konflikt in Äthiopien Konfliktparteien stimmen Friedensgesprächen zu Stand: 06.10.2022 12:59 Uhr

Erstmals seit Beginn des Konflikts könnten die Regierung Äthiopiens und Rebellen aus der Tigray-Region an einem Verhandlungstisch sitzen. Beide Seite stimmten Gesprächen auf Einladung der Afrikanischen Union zu.

Von Antje Diekhans, ARD-Studio Nairobi

Die Regierung in Äthiopien und Rebellen aus der Tigray-Region haben Friedensgesprächen zugestimmt. Sie sollen an diesem Wochenende in Südafrika stattfinden. Es wäre das erste Mal seit Beginn des Konflikts vor zwei Jahren, dass beide Seiten an einem Verhandlungstisch sitzen.

WDR Logo Antje Diekhans ARD-Studio Nairobi

Bisher waren alle Vermittlungsbemühungen schon daran gescheitert, dass sich die Konfliktparteien nicht einigen konnten, wer die Gespräche leiten soll. Zu dem Treffen in Südafrika hat jetzt die Afrikanische Union geladen, die von der sogenannten Volksbefreiungsfront aus Tigray TPLF zuvor als Verhandlungsführer abgelehnt worden war.

Bisherige Waffenstillstände wurden immer wieder gebrochen

Durch die Auseinandersetzungen zwischen der äthiopischen Regierung und der TPLF sind bereits tausende Menschen getötet worden. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass beide Seiten schwerwiegende Kriegsverbrechen begehen. Es gibt Berichte über Hinrichtungen und Massenvergewaltigungen. Ein Großteil der rund sieben Millionen Einwohner in der Tigray-Region ist auf Lebensmittellieferungen angewiesen - viele leiden Hunger.

Zwischenzeitlich hatte es immer wieder Waffenstillstände gegeben, die dann aber gebrochen wurden. Eine Lösung des Konflikts wird auch dadurch erschwert, dass das Nachbarland Eritrea mit seinen Truppen daran beteiligt ist und nicht zu einer Einigung mit der TPLF bereit ist.