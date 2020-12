Corona-Impfung in Afrika Mit Eseln, Drohnen und den UN

Während Ruanda Drohnen zur Logistik einsetzt, hat Mali Mühe mit der Impfstoff-Kühlkette: Afrikas Staaten bereiten sich derzeit bestmöglich auf Corona-Impfungen vor. Ein Problem haben alle gemeinsam.

Von Boris Baumholt und Ismaiel Dicko, ARD-Studio Nairobi

Es sind mehr als 40 Grad im Schatten im kleinen Dorf in der Gemeinde Baguineda in Mali, im Nordwesten Afrikas. Draußen brennt die Sonne. Drinnen laufen die beiden großen Kühlschränke der lokalen Gesundheitsstation auf Hochtouren. Der Leiter der Station, Sissoko Boubacar, und sein Team lagern hier ihre Medikamente und Impfstoffe bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Sie hoffen, hier künftig auch Corona-Impfstoffe lagern zu können. Aber die Kühlung ist ein Problem: Die Vakzine vom deutsch-US-amerikanischen Herstellerkonsortium Biontec und Pfizer müssen zum Beispiel bei Minus 70 Grad transportiert werden, sie sind nur wenige Tage im normalen Kühlschrank haltbar.

Der Impfstoff der Firma Moderna benötigt nach eignen Angaben nur Minus 20 Grad und kann sogar bis zu 30 Tage auch in normalen Kühlschränken gelagert werden. Doch in Afrika sind die Wege weit und in es gibt keine flächendeckende Stromversorgung. "Es wird sehr wichtig sein, dass wir für die Impfstoffe eine funktionierende Kühlkette haben. Und es wird schwer, die Mittel zu den Menschen überall aufs Land zu bringen", sagt Boubacar.

In der Gesundheitsstation von Baguineda stehen Kühlschränke für den Impfstoff bereit.

In Ruanda und Mali steht die Logistik bereit

Mit Impfkampagnen haben die Mediziner in Afrika durchaus Erfahrungen: Aktuell organisiert das malische Gesundheitsministerium mit Unterstützung der WHO eine landesweite Impfkampagne gegen Polio. Fünf Millionen Kinder sollen die Schluckimpfung bekommen. Dazu schicken sie mobile Impfteams bis ins kleinste Dorf. Manche sind zu Fuß unterwegs, andere nutzen den Esel oder Motorräder. So könnte es bei der Corona-Impfung auch aussehen.

Im kleinen Ruanda, im Herzen von Afrika, sind sie schon einen Schritt weiter: Das Land ist, im Gegensatz zu vielen anderen afrikanischen Ländern, gut organisiert. Das Biomedizinische Zentrum hat gleich mehrere große und leistungsstarke Kühlräume. Und von hier können sie Medikamente und Impfstoffe sogar direkt per Drohne bis in den abgelegensten Winkel des Landes schicken. "Wir bereiten uns vor und planen. Dabei haben wir ja schon unsere bestehenden Lieferketten für die anderen Impfstoffe", erklärt der Direktor des Zentrums, Dr. Sabin Nsanzimana. Im Moment könnten sie aber nur warten - denn weder Mali noch Ruanda haben bislang Impfstoffe bestellt. Sie sind schlicht zu teurer.

Corona-Impfung in Mali: Befürchtungen und Herausforderungen

tagesthemen, 12.12.2020, Boris Baumholt, ARD Nairobi





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-796643~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Klar machen, dass Gesundheit ein öffentliches Gut ist"

In Afrika hätten bislang lediglich Ägypten und Kenia Impfdosen bestellt, berichtet Dan Owalla von der Nichtregierungsorganisation "People's Health Movement". Er fürchtet, dass Afrika im Rennen um den Impfstoff abgehängt wird. Frühestens Ende 2022 rechnet er mit größeren Impfkampagnen auf dem Kontinent. Der Grund ist das fehlende Geld.

Die reichsten Länder der Welt haben sich bereits mehr als die Hälfte des gesamten Impfstoffes gesichert. Dabei stellen sie nur 13 Prozent der Weltbevölkerung. Das hat die amerikanische Duke Universität in einer aktuellen Studie ausgerechnet. Kanada und die USA haben sogar so viele Vakzine, dass sie ihre Bevölkerung gleich mehrfach komplett durchimpfen könnten. Owalla prangert die ungleiche Verteilung an. "Wir müssen unbedingt klar machen, dass Gesundheit ein öffentliches Gut und ein Menschenrecht für jeden Menschen ist", sagt er. Er fordert, dass der Patentschutz für die teuren Impfstoffe in Teilen aufgehoben wird, damit auch arme Länder sich die Mittel leisten können.

Ruanda setzt auf technischen Fortschritt: Medikamente werden per Drohnen in abgelegene Gegenden des Landes geschickt.

Das Covax-Programm der UN soll helfen

Nur mit internationaler Hilfe wird es gehen. Hoffnung macht das Covax-Programm der Vereinten Nationen (UN). In den Fonds haben bereits mehr als 90 Entwicklungsländer, aber auch reiche Staaten wie Deutschland eingezahlt. Gemeinsam hat man eine bessere Verhandlungsposition mit den Impfstoffherstellern. Zwei Milliarden US-Dollar sollen so bis Ende 2021 zusammenkommen, einige Hundert sind bereits im Topf - und erste Zusagen von Herstellern auch. Es soll reichen, damit in Afrika wenigstens 20 Prozent der Bevölkerung geimpft werden kann.

Um eine Herdenimmunität zu erreichen, braucht es aber 60 Prozent. "Es wäre unschön zu sehen, wie Afrika still steht und nicht geimpft wird, während die ganze Welt geimpft wird", sagt der Chef der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (CDC), John Nkengasong. Und er richtet einen Appell an die reichen Länder: "Das wird zu einer moralischen Frage. Meine Botschaft, an die, die mehr beschafft haben, als sie brauchen: lasst uns gemeinsam an einen Tisch setzen und reden."

In der kleinen Gesundheitsstation von Sissoko Boubacar in Mali packen sie gerade die nächsten Kühltaschen mit den Schluckimpfungen. Hunderte mobile Impfteams sind in diesen Tagen unterwegs. Sie hoffen und beten, dass sie demnächst auch Covid-Impfungen in ihre Kühltaschen packen und zu den Menschen in die kleinen Dörfer bringen können.