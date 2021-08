Taliban vor Kabul "Das kann heute Abend der Fall sein"

Die Taliban haben die Randbezirke der afghanischen Hauptstadt Kabul erreicht. Nach Ansicht des ehemaligen NATO-Generals Domröse kann die Stadt womöglich schnell fallen, sagte er bei tagesschau24.

Nach dem Angriff der Taliban auf Kabul kann die afghanische Hauptstadt nach Ansicht des ehemaligen NATO-Generals Hans-Lothar Domröse schnell fallen. Dies hänge vor allem an der Frage, wie lang die afghanische Regierung durchhalte, sagte Domröse im Gespräch mit tagesschau24. "Ich habe da kein ganz großes Vertrauen mehr, denn man weiß nicht, auf was sie sich stützt. Welche Sicherheitskräfte sind denn jetzt noch loyal dem Präsidenten gegenüber", so Domröse. So, wie die Provinzhauptstädte gefallen seien, sei die Loyalität sehr begrenzt.

Man müsse jetzt schnell handeln, so Domröse. Dschalalabad und Masar-i-Scharif seien schnell gefallen. Dies könne auch in Kabul geschehen. "Das kann schon heute Abend der Fall sein", sagte Domröse bei tageschau24.

Die Taliban haben in einer Erklärung unterdessen mitgeteilt, die afghanische Hauptstadt nicht "mit Gewalt" unter ihre Kontrolle bringen zu wollen.