Afghanistan Tote und Verletzte bei Anschlag auf Moschee Stand: 15.10.2021 15:12 Uhr

Aus Afghanistan wird erneut eine Attacke auf eine Moschee gemeldet. Mindestens 20 Menschen kamen bei Explosionen in dem schiitischen Gotteshaus in Kandahar zu Tode. Dutzende wurden verletzt.

Bei mehreren Explosionen in einer schiitischen Moschee in der afghanischen Stadt Kandahar sind mindestens 20 Menschen getötet worden, 30 weitere wurden verletzt, wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde bestätigte. Er betonte, dass es sich um vorläufige Angaben handele. Mitarbeiter des örtlichen Krankenhauses sprachen sogar von 37 Toten und mehr als 70 Verletzten, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Örtlichen Medienberichten zufolge ereigneten sich die Detonationen während des Freitagsgebets in der Fatemieh-Moschee. Ein Augenzeuge berichtete von vier Selbstmordattentätern - zwei Angreifer hätten ihre Sprengsätze am Sicherheitstor gezündet, zwei weitere hätten sich unter den Gläubigen in die Luft gesprengt.

Bisher kein Bekenntnis

Spezialkräfte seien vor Ort, um die Art der Detonation zu untersuchen, teilte ein Sprecher der militant-islamistischen Taliban mit. Bislang habe sich keine Gruppierung zu der Explosion bekannt. Die Fatemieh-Moschee wird von der schiitischen Minderheit besucht, die häufig Ziel der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) ist.

Zweiter Vorfall binnen einer Woche

Erst am vergangenen Freitag waren bei einem Anschlag auf eine Moschee der schiitischen Minderheit in der Stadt Kundus im Norden Afghanistans mehr als 40 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt worden. Die mit den herrschenden Taliban verfeindete sunnitische Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich. Sunnitische Extremisten werfen schiitischen Muslimen vor, sie seien vom rechten Glauben abgefallen.

Mit den ebenfalls sunnitischen Taliban ist der IS trotz großer ideologischer Nähe verfeindet. Die Taliban haben den IS seit dessen Auftauchen in Afghanistan Anfang 2015 bekämpft. Der IS hatte bereits in der Vergangenheit schiitische Muslime und deren Einrichtungen in Afghanistan angegriffen. Attacken gab es vor allem in der Hauptstadt Kabul sowie in den östlichen Provinzen Nangarhar und Kunar. Zuletzt reklamierte der IS unter anderem einen verheerenden Anschlag Ende August am Flughafen Kabul während der noch laufenden internationalen militärischen Evakuierungsmission für sich. Damals starben nach Medienberichten fast 200 Menschen.

Machtübernahme der Taliban im August

Mitte August haben die Taliban die Macht in Afghanistan militärisch übernommen. Armee und Polizei zerfielen, Vertreter der Regierung flohen. Die Islamisten riefen eine Regierung aus. Diese sieht sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert, darunter, für Sicherheit im Land zu sorgen.