Bundeswehr in Afghanistan Sorge vor Radikalisierung von Veteranen

avatar Naturfreund 064 25.08.2021 • 09:46 Uhr

Was hier gefehlt hat,

war der Plan B. Nur ist dieser Plan B bei militärischen Operationen nicht so einfach zu erstellen. Das ist bei allen militärischen Operationen so, ein gesichtswahrender Rückzug wird dann schwierig bis eigentlich unmöglich. Die wahren Verlierer,das sind aber weder die Amerikaner noch die Bundeswehr und andere die im Rahmen der NATO noch dabei waren. Die wahren Verlierer sind die Einwohner und einfachen Menschen in Afghanistan. Was hier fehlt ist eine robuste handlungsfähige UNO. Nicht die USA,oder die NATO oder wer auch sonst ist für solche Probleme zuständig,sondern hier bedarf es einer übergeordneten Weltorganisation. Wobei die Bedürfnisse des einzelnen Bürgers im Vordergrund stehen müssen. So dass nicht irgendwelche radikale Gruppierungen wie die Taliban sich auf Kosten der Bevölkerung mittels Unterdrückung an der Macht halten und aich bereichern können. Interesse nur zu ihren Gunsten.