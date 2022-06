Afghanistan Mindestens 255 Tote bei schwerem Erdbeben Stand: 22.06.2022 08:08 Uhr

Bei einem heftigen Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind laut offiziellen Angaben mindestens 255 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 155 weitere seien bei dem Beben in der Provinz Paktika verletzt worden.

Ein heftiges Erdbeben hat Afghanistan in der Nacht erschüttert. Laut Angaben der staatlich afghanischen Nachrichtenagentur Bakhtar sind dabei mindestens 255 Menschen ums Leben gekommen. Behörden der regierenden Taliban sprachen am Morgen von Hunderten Verletzten und Toten sowie Dutzenden zerstörten Häusern in der ostafghanischen Provinz Paktika. Rettungskräfte seien an Bord von Helikoptern in das Unglücksgebiet unterwegs.

"Wir rufen die Hilfsorganisationen auf, den Opfern des Erdbebens sofortige Hilfe zu leisten, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern", erklärte der Kabuler Regierungssprecher Bilal Karimi auf Twitter.

Unterschiedliche Angaben zur Stärke

Die Angaben zu der Stärke des Erdbebens variieren. Während pakistanische Behörden das Beben mit einer Stärke von 6.1 angaben, vermeldete die US-Erdbebenwarte (USGS) die Stärke 5.9 sowie ein etwas schwächeres Nachbeben. Demnach befand sich das Zentrum des Bebens rund 50 Kilometer südwestlich der Stadt Chost nahe der Grenze zu Pakistan in rund zehn Kilometern Tiefe.