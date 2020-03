Nach dem Friedensabkommen gehen die USA den nächsten Schritt: Sie wollen schrittweise ihre Truppen in Afghanistan reduzieren und schließlich ganz abziehen. Die Taliban sollen im Gegenzug Garantien liefern.

Die US-Streitkräfte haben den schrittweisen Abzug aus Afghanistan eingeleitet. Wie der Militärsprecher Sonny Leggett mitteilte, wollen die USA innerhalb der nächsten 135 Tage die Truppenstärke von derzeit mehr als 12.000 Soldaten auf 8600 reduzieren.

Trotz des begonnenen Rückzugs verfügten die US-Truppen in Afghanistan aber weiterhin über "alle militärischen Mittel", um gegen das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu kämpfen und die afghanischen Truppen zu untersuchen, fügte Leggett hinzu.

Friedensverhandlungen als Bedingung

Der schrittweise Truppenabzug der USA ist der nächste Schritt nach dem Friedensabkommen mit den Taliban, das vor mehr als einer Woche in Doha unterzeichnet worden war.

Im Gegenzug für den Teilabzug der US-Truppen sollen die Taliban Garantien abgeben, dass sie Al-Kaida und die IS-Miliz bekämpfen sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung in Kabul beginnen.

Sollten sich die Taliban an ihre Verpflichtungen halten, wollen die USA in 14 Monaten all ihre Truppen und die ihrer Verbündeten abziehen.