Afghanistan Wählen unter Lebensgefahr

Von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Neu-Delhi

An vielen Wahllokalen standen die Wähler gestern stundenlang vor verschlossenen Türen, weil Wahlleiter nicht erschienen waren oder wichtige Wahlunterlagen fehlten. Viele Wähler seien entnervt nach Hause gegangen, hieß es.

Mohammed Amin, ein junger Wähler aus Kabul, berichtet, dass die meisten Wahllokale erst viel später öffneten - "und dann funktionierten die biometrischen Geräte zur Kontrolle der Stimmabgabe nicht richtig. An einigen gab es gar keine Geräte." Zudem seien einige Namen von Wahlberechtigten gar nicht auf den Listen erschienen. "Überall gab es Probleme. Ich hoffe, bei künftigen Wahlen läuft das besser."

Kandarhar wählt später - wegen eines Anschlags

In der Provinz Kandarhar soll erst nächste Woche gewählt werden. Dort war die Wahl wegen eines schweren Anschlags auf ein hochrangiges Sicherheitstreffen verschoben worden. Die Einwohner von Kandarhar hoffen, dass sie bald ihre Stimme abgeben können.

"Die Stadt war gestern total abgeriegelt, wegen des Anschlags auf den Polizeichef. Heute geht es wieder", erzählt Mohammed. "Ich hoffe, die Regierung lässt uns bald wählen, damit auch bei uns wieder ein normaler Alltag möglich ist."

Viele stimmten ab - trotz Anschlägen

In Kabul und in anderen Städten explodierten am gestrigen Wahltag vor einigen Wahllokalen Sprengsätze. Es gab mehrere Tote und Verletzte. Der schwerste Anschlag war ein Selbstmordattentat vor einem Wahllokal in der afghanischen Hauptstadt.

Auch am Morgen des zweiten Wahltags explodierte ein Sprengsatz. Mindestens elf Menschen starben in der östlichen Provinz Nangarhar. Die Taliban hatten zum Wahlboykott aufgerufen und mit Anschlägen gedroht.

Trotzdem sind vor allem viele junge Leute zur Wahl gegangen und haben ihre Stimme abgegeben. Sie hoffen auf bessere Lebensbedingungen in Afghanistan und auf ein Ende von Krieg und Terror.

Mohammed Yar, ein Universitätsstudent aus Kabul, ist zur Wahl gegangen, weil das Land seiner Ansicht nach gut ausgebildete Abgeordnete im Parlament brauche. "Dafür gebe ich meine Stimme ab. Wir leben in einem unsicheren Land und ich hoffe, dass es in Zukunft besser wird."

Anzeichen für Korruption

Zweifel am Zustandekommen einer fairen und nach demokratischen Prinzipien durchgeführten Wahl gab es schon im Vorfeld. Dem politischen Analysten Ghulam Jelani Zwak zufolge sind die Voraussetzungen für Wahlen in Afghanistan schlecht. Es gebe keinen Frieden, "fast die Hälfte des Landes ist unter der Kontrolle der Taliban und anderer Gruppen. Also dort können gar keine Wahlen stattfinden. Und dann gibt es noch viele Anzeichen für Korruption bei der Wahl".

Im nächsten Jahr sollen die bedeutenderen Präsidentschaftswahlen stattfinden. Bis dahin muss die Regierung noch zeigen, dass sie für Sicherheit sorgen kann, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie zu stärken.

Bernd Musch-Borowska, ARD Neu-Delhi

