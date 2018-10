Parlamentswahl in Afghanistan Explosionen überschatten Abstimmung

Eine Armada an Soldaten soll bei der Parlamentswahl in Afghanistan für Sicherheit sorgen. Trotzdem wird der Urnengang wieder von Gewalt begleitet: Bei Anschlägen wurden Menschen getötet und verletzt.

Gewaltsame Angriffe und organisatorische Probleme überschatten die Parlamentswahl in Afghanistan. In der Hauptstadt Kabul wurden bei mehreren Explosionen in der Nähe von Wahllokalen viele Menschen verletzt. Mindestens 30 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auch aus anderen Teilen Afghanistans wurden Angriffe gemeldet. In mehreren Provinzen sollen Bomben bei Wahllokalen explodiert sein.

Nach ARD-Informationen wurden mindestens zwei Menschen getötet, darunter ein Kind.

Peter Gerhardt, ARD Neu-Delhi, zu den Anschlägen in Afghanistan

Nach Angaben der Wahlkommission sind 8,8 Millionen Afghanen für den Urnengang registriert. Gremiumsmitglied Wasima Badghisi lobte Bürger, die ihr Kreuz machen, als "sehr, sehr mutig". Eine Wahlbeteiligung von fünf Millionen Bürgern wäre ein Erfolg, ergänzte sie. Für Sicherheit in den rund 21.000 Wahllokalen sollten etwa 50.000 Soldaten sorgen.

Einige Wahllokale bleiben länger geöffnet

Aus einigen Regionen werden andere Probleme bei der Stimmenabgabe gemeldet: So mussten Wähler wieder nach Hause gehen, weil die Wahllokale auch mehr als zwei Stunden nach Beginn immer noch nicht geöffnet waren.

Nach Angaben der Kandidatin für die Provinz Kabul, Mariam Suleimancheil, waren im Kabuler Stadtteil Dehsabs bei einem Wahllokal zwar die Wahlbeobachter pünktlich vor Ort, nicht aber das Wahlpersonal. Sie veröffentlichte auf Twitter Bilder, die Wahlurnen auf dem Boden zeigten. "Niemand weiß, was mit dieser Wahlstation ist - totales Chaos", schrieb sie.

Ähnliches berichtete die Kandidatin Saleha Soadat aus Westkabul. In jenen Wahlzentren, die geöffnet seien, würden die Geräte zur biometrischen Wählererfassung nicht funktionieren. Lokale Medien berichteten, Menschen würden vor mehreren Wahlstationen protestieren, während andere diese verärgert verließen.

Wegen der Verzögerungen sollen die Öffnungszeiten der betroffenen Wahllokale verlängert werden. Wie die Sprecherin der Unabhängigen Wahlkommission, Schaima Surusch, sagte, sollen Wahlstationen, die die für die Abstimmung nötigen Materialien erst am Vormittag erhalten hätten, am Abend vier Stunden länger geöffnet bleiben. Wahllokale, die erst nach Mittag beliefert würden, sollen auch am Sonntag öffnen. Ursprünglich sollte die Stimmabgabe am Nachmittag um 16.00 Uhr Ortszeit enden.

In Kandahar Abstimmung verschoben

Staatschef Aschraf Ghani dagegen gab pünktlich zur Öffnung der Wahllokale seine Stimme ab. Im Anschluss gratulierte er seinen Landsleuten dazu, wieder eine Wahl abhalten zu können. Es handelt sich um die erste Parlamentswahl in Afghanistan seit 2010. Die Abstimmung findet allerdings nicht in allen Landesteilen statt.

In der südafghanischen Provinz Kandahar wurde die Wahl um eine Woche verschoben, nachdem ein Leibwächter den einflussreichen Polizeichef erschossen hatte. Die aufständischen Taliban übernahmen die Verantwortung für die Tat. Vor der Wahl wurden zudem zwei Kandidaten getötet.

Probelauf für die Präsidentenwahl 2019

Es wird befürchtet, dass wegen der angespannten Sicherheitslage viele Wahlberechtigte der Abstimmung fernbleiben. Trotzdem haben vor allem viele junge Leute angekündigt, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen. "Ich habe keine Angst. Ich gehe auf jeden Fall zur Wahl. Ich werde meine Stimme abgeben, mein Abgeordneter kann mit meinem Stimmzettel in der Wahlurne rechnen", meint ein Mann namens Nadjibullah.

Die Parlamentswahl gilt als Probelauf für die Präsidentenwahl, die im kommenden Jahr stattfinden soll. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die vom Westen gestützte Regierung in Kabul die Sicherheit gewährleisten kann.

Mit vorläufigen Wahlergebnissen ist nicht vor Mitte November zu rechen, sagte der Vize-Sprecher der Wahlkommission, Asis Ismaili. Die Endergebnisse würden für Ende Dezember erwartet.

Mit Informationen von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Neu-Delhi

