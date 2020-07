Nach Tod von Sänger Viele Tote bei Protesten in Äthiopien

Am Montag war der prominente Sänger Hachalu Hundessa in Äthiopiens Hauptstadt erschossen worden. Seitdem erschüttern Unruhen das Land, mehr als 80 Menschen starben. Hintergrund sind ethnische Spannungen in dem Vielvölkerstaat.

Bei Protesten nach der Ermordung eines beliebten Sängers sind in Äthiopien binnen zwei Tagen mindestens 81 Menschen getötet worden.

Der Musiker und Aktivist Hachalu Hundessa, der sich für die ethnische Gruppe der Oromo eingesetzt hatte, war am Montagabend in der Hauptstadt Addis Abeba ermordet worden. Er wurde in seinem Auto angeschossen und erlag wenig später seinen Verletzungen.

Nach dem Tod des Sängers brachen in mehreren Städten Unruhen los - sie sind Ausdruck ethnischer Spannungen, die im Vielvölkerstaat Äthiopien immer wieder aufflammen. Gewalttätige Ausschreitungen gab es vor allem in Halachus Heimatstadt Ambo, wo heute seine Beisetzung stattfinden soll.

Auch die Oroma-Diaspora im US-Bundesstaat Minnesota hielt anlässlich der Proteste Straßenkundgebungen ab.

Streit um Ort der Beisetzung

In der Stadt gab es nach Angaben der Polizei unter anderem einen Anschlag mit einer Handgranate auf das Haus von Halachus Familie. Dabei seien ein Onkel des Sängers getötet und zwei Polizisten verletzt worden.

Zuvor hatten Vertreter der Oromo gefordert, Halachu in der Hauptstadt Addis Abeba zu beerdigen - denn historisch gesehen war Addis Abeba ein Zentrum der Oromo-Kultur.

Mehrere Menschen wurden festgenommen - darunter der bekannte Oppositionspolitiker Jawar Mohammed zusammen mit 34 Unterstützern. Der einstige Medienmogul gehört ebenfalls der Volksgruppe der Oromo an und hatte nach Polizeiangaben versucht, Halachus Leichnam abzufangen und in die Hauptstadt zu bringen.

Nach Angaben von Mohammeds Partei eröffneten Sicherheitskräfte in der Stadt Holeta das Feuer auf Demonstranten, die Mohammeds Freilassung forderten.

Als Reaktion auf die Unruhen kappte die äthiopische Regierung am Dienstag alle Internetverbindungen im Land.

Halachus Lieder - Stimme der Oromo

Halachu war seit seiner Jugend politisch aktiv und saß mehrere Jahre im Gefängnis. Seine Lieder, die mehr Rechte für die Oromo einforderten, waren 2018 zu Hymnen der Protestbewegung gegen den früheren Regierungschef Hailemariam Desalegn geworden. Die Proteste zwangen Hailemariam schließlich zum Rücktritt.

Sein Amtsnachfolger Abiy Ahmed, der selbst Oromo ist, erhielt vergangenes Jahr den Friedensnobelpreis. Dennoch halten die Konflikte zwischen den Ethnien in Äthiopien weiter an.