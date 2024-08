Japanerin ist ältester Mensch Mit 116 Jahren noch ein Weltrekord Stand: 23.08.2024 10:39 Uhr

Sie ist mit 116 Jahren offiziell der älteste Mensch der Welt: Tomiko Itooka. Die Japanerin lebt inzwischen in einem Pflegeheim. Aus ihrem Rekordstatus scheint sie sich wenig zu machen.

Tomiko Itooka lebt inzwischen zwar in einem Intensivpflegeheim, aber das ist noch nicht lange so. Erst mit 110 Jahren zog die inzwischen 116-Jährige in ein Altersheim im Westen von Japan.

Als ihr in dieser Woche ein Mitarbeiter des Pflegeheims erzählte, dass sie als ältester Mensch der Welt ins Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen werden könnte, soll sie das mit einem kurzen "Arigato" - auf deutsch "Danke" zur Kenntnis genommen haben.

Vier der zehn ältesten Menschen kommen aus Japan

Itooka wurde im Mai 1908 als älteste von drei Geschwistern geboren, spielte Volleyball, ging gern spazieren und brachte vier Kinder zur Welt. Noch bis sie 100 Jahre war, besuchte sie regelmäßig den Schrein in ihrer Nähe.

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters vergesse sie nie, sich bei den Pflegekräften ihres Heims zu bedanken, berichten lokale Medien. Und ohne ein Tässchen ihres japanischen Milchsäuregetränks geht auch nichts.

Nach Angaben der Gerontology Research Group, einer Vereinigung verschiedener Forscher rund ums Altern, sind die zehn ältesten Menschen Frauen, darunter vier Japanerinnen.