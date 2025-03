Tote und Verletzte Urlauber-U-Boot im Roten Meer gesunken Stand: 27.03.2025 13:50 Uhr

Bei dem Untergang eines Touristen-U-Boots im Roten Meer in Ägypten sind sechs Urlauber ums Leben gekommen. Das Unglück geschah vor der Küste des auch bei Deutschen beliebten Badeorts Hurghada.

Ein Touristen-U-Boot ist nach Angaben von Rettungskräften vor dem ägyptischen Urlaubsort Hurghada im Roten Meer gesunken. Dabei kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, teilten die örtlichen Behörden in Hurghada mit.

Demnach gab es mindestens neun Verletzte. 29 Überlebende seien gerettet worden. Zu den Nationalitäten der Opfer machten die ägyptischen Behörden bisher keine Angaben. Auch die Unglücksursache ist bisher unbekannt.

Offenbar viele Russen unter den Opfern

Nach Angaben des russischen Generalkonsuls in Hurghada, Viktor Woropajew, kamen bei dem Unglück mindestens vier russische Touristen ums Leben. Insgesamt seien 45 russische Touristen, unter ihnen auch Kinder, an Bord gewesen, sagte er der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

Das gesunkene Boot trug den Namen "Sindbad". Medienberichten zufolge handelte es sich um einen sogenannten Halbtaucher mit einem unteren Deck, von dem aus die Unterwasserwelt beobachtet werden kann. Die Passagiere wollten sich den Berichten zufolge Korallenriffe anschauen. Das Boot sei vor dem Jachthafen eines Hotels in der bei Urlaubern beliebten Stadt Hurghada gesunken. Die Rettungseinsätze dauern weiter an. Nach Medienberichten sind 21 Rettungswagen im Einsatz.

Unglück im vergangenen November

Erst im vergangenen November war ebenfalls im Roten Meer vor Ägypten ein Urlauber-Boot mit mehr als 40 Menschen an Bord gesunken. Sechs Tote wurden geborgen, fünf Menschen galten als vermisst - unter ihnen auch zwei Deutsche. Es handelte sich damals um die Motorjacht "Sea Story2", die Touristen zu Tauchplätzen im Roten Meer brachte.

Beim Reiseveranstalter TUI ist Ägypten das drittbeliebteste Reiseziel in den Osterferien. 13 Prozent der Urlauberinnen und Urlauber verbringen ihre Ferien dort, wie das Unternehmen mitteilte.

Hurghada, das rund 460 Kilometer südöstlich von Kairo am Roten Meer liegt, gehört zu Ägyptens touristischen Hotspots. Von hier aus machen viele Urlauber Ausflüge zu Korallenriffs und Inseln im Roten Meer. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin von Mitte März reisten 2023 rund 1,5 Millionen deutsche Touristen nach Ägypten und stellten damit die größte Gruppe ausländischer Touristen in dem nordafrikanischen Land dar.