Bei dem Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien sind alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das hat die Airline bestätigt. Das Flugzeug war kurz nach dem Start in Addis Abeba verunglückt.

Bei dem Flugzeugabsturz einer Passagiermaschine der Ethiopian Airlines auf dem Weg nach Nairobi sind alle Insassen gestorben. Die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hat dies via Twitter bestätigt. Sechs Minuten nach dem Start von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sei das Flugzeug verunglückt.

Ein Sprecher der Fluglinie sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder an Bord gewesen seien. Die Insassen hätten 33 verschiedene Nationalitäten gehabt.

Die Maschine war auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi.

Maschine vom Typ Boeing 737-8 MAX

Die um 8.38 Uhr gestartete Boeing sei in der Nähe von Bishoftu, etwa 50 Kilometer südlich von Addis Abeba, abgestürzt, teilte die Fluggesellschaft mit. Sechs Minuten nach dem Start brach der Kontakt zu der Maschine ab.

Bei dem verunglückten Flugzeug handelte es sich nach Informationen des Portals "Flightradar24" um eine neue Maschine vom Typ Boeing 737-8 MAX. Laut "Planespotters" war die Maschine Mitte November an Ethiopian Air ausgeliefert worden. Im Oktober war ein Flugzeug gleichen Typs wenige Minuten nach dem Abflug aus Jakarta abgestürzt, alle 189 Menschen an Bord kamen ums Leben.

Kenias Transportministier James Macharia (l.) und der Direktor der Kenya Airport Authority Jonny Andersen geben eine Pressekonferenz.

Regierungschef kondoliert Angehörigen

Das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed sprach den Angehörigen via Twitter sein Beileid aus. "Wir möchten den Familien von denen, die heute auf einem planmäßigen Ethiopian-Airlines-Flug nach Nairobi in Kenia ihr Leben verloren haben, unser tiefes Mitgefühl aussprechen", hieß es in einer Beileidsbekundung bei Twitter.

Zur Unglücksursache gibt es bislang keine Informationen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 10. März 2019 um 12:00 Uhr.