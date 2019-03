Am Morgen ist eine Passagiermaschine von Ethiopian Airlines wenige Minuten nach dem Start in Addis Abeba verunglückt. An Bord waren laut Angaben der Fluglinie 157 Menschen. Ob es Überlebende gibt, ist unklar.

Eine Boeing 737-800 der staatlichen Ethiopian Airlines ist auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi abgestürzt. Ein Sprecher der Fluglinie sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder an Bord gewesen seien. Die Maschine sei 62 Kilometer südöstlich von Addis Abeba verunglückt, in der Nähe der Stadt Bishoftu.

Regierungschef kondoliert Angehörigen

Das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed bestätigte das Unglück und sprach den Angehörigen via Twitter sein Beileid aus. Noch ist unklar, wie viele Opfer es bei dem Absturz gab, der sich um 8.44 Uhr Ortszeit ereignet haben soll.

Auch zur Unglücksursache gibt es bislang keine Informationen. Die Maschine stürzte den Angaben zufolge etwa sechs Minuten nach dem Start ab. Laut Ethiopian Airlines laufen derzeit Such- und Rettungsoperationen.