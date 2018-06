Die EU macht ernst: Im Handelsstreit mit den USA treten am Freitag Gegenzölle in Kraft. Betroffen sind traditionelle US-Produkte. Mit Spannung erwartet Brüssel nun die Reaktion von Präsident Trump.

Die von der Europäischen Union beschlossenen Zölle auf US-Produkte sollen ab Freitag gelten. Das teilte die EU-Kommission mit. Die Zölle sind eine Reaktion auf die Sonderabgaben, die US-Präsident Donald Trump auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU verhängt hatte.

"Die Maßnahmen zielen unmittelbar auf eine Liste von Produkten im Wert von 2,8 Milliarden Euro ab und treten am Freitag, 22. Juni, in Kraft", erklärte die Behörde in Brüssel. Die Zölle sollen neben Stahlprodukten auch Waren wie Whiskey, Erdnussbutter, Motorräder und Jeans treffen. Ursprünglich sollten diese Gegenzölle erst am 1. Juli in Kraft treten.

"Keine andere Wahl"

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erklärte: "Wir wollten nicht in diese Lage kommen." Wegen der einseitigen Entscheidung der USA bleibe der EU aber keine andere Wahl. Wenn die USA ihre Zölle zurücknehmen, fielen auch die EU-Maßnahmen weg, so Malmström.

Die USA erheben seit dem 1. Juni Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl- und zehn Prozent auf Aluminiumimporte aus Europa. Nach Ansicht der Europäischen Union verstößt das gegen Regeln der Welthandelsorganisation. Die EU hatte ihre Gegenzölle vorsorglich schon vor Wochen bei der Welthandelsorganisation angemeldet.

EU-Handelskommissarin Malmström wartet nun auf eine Reaktion von US-Präsident Trump.

Es drohen weitere US-Zölle

Mit Spannung erwartet Brüssel nun, wie Trump reagiert. Er wirft den Europäern vor, mit einem hohen Handelsüberschuss der US-Wirtschaft zu schaden. Für den Fall europäischer Gegenzölle drohte er bereits mit Strafzöllen auch auf europäische Autos. Sie würden vor allem deutsche Hersteller treffen.

Auch die EU-Kommission bereitet eine zweite Stufe möglicher Zölle gegen die USA vor. Diese könnten ab 2021 bei weiteren US-Produkten im Wert von 3,6 Milliarden Euro fällig werden. Insgesamt wäre das der Zollwert, mit dem die USA nun Stahl und Aluminium belegen.

Über dieses Thema berichteten am 20. Juni 2018 die tagesschau um 13:00 Uhr und tagesschau24 um 14:30 Uhr in den "Hundert Sekunden".