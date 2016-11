Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hat im ersten Quartal nach dem Brexit-Votum an Schwung verloren. Die Wirtschaftsleistung stieg von Juli bis September gegenüber dem Vorquartal nur um 0,2 Prozent. Vor allem der Außenhandel gab nach.

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im dritten Quartal erneut verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Vergleich zum Vorquartal um lediglich 0,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte das Plus noch 0,7 Prozent betragen, im zweiten Quartal dann 0,4 Prozent. Dabei wurden Preis-, Saison- und Kalendereffekte herausgerechnet.

Konsum als Konjunkturtreiber

Den Angaben zufolge schoben von Juli bis September vor allem private und staatliche Konsumausgaben die Konjunktur an. Dagegen habe die außenwirtschaftliche Entwicklung das Wachstum gebremst, erklärten die Statistiker. Impulse kamen vom Bau und etwas abgeschwächt auch von den Investitionen in Maschinen und Anlagen.

Die Exporte seien im Vergleich zum vorangegangenen Quartal leicht zurückgegangen, die Importe geringfügig angestiegen. Eine mögliche Ursache dafür könnten die Folgen des Brexit sein. Viele Ökonomen hatten nach dem Brexit-Votum eine negative wirtschaftliche Entwicklung Großbritanniens sowie der übrigen europäischen Länder vorausgesagt.

Schwächer als im Vorjahresvergleich

Auch im Vorjahresvergleich schwächte sich die Entwicklung im dritten Quartal demnach ab. Das BIP fiel um 1,5 Prozent höher aus als ein Jahr zuvor, bereinigt um Kalendereffekte waren es 1,7 Prozent. Im ersten Quartal 2016 hatte der Anstieg bei 1,5 Prozent, kalenderbereinigt bei 1,9 Prozent gelegen. Im zweiten Quartal waren es 3,1 Prozent, kalenderbereinigt 1,8 Prozent. Detaillierte Ergebnisse zur Wirtschaftsentwicklung im dritten Quartal will das Statistische Bundesamt in der nächsten Woche bekanntgeben.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 15. November 2016 um 11:0 Uhr.