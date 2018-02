Die IG Metall nimmt die Autoindustrie in den Schwitzkasten: In den Kölner Ford-Werken ruht die Arbeit. Auch Beschäftigte in Bremen, Hessen und Bayern beteiligen sich an den Warnstreiks.

Die IG Metall hat ihre weitreichenden Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt. Mit den Kölner Ford-Werken erreichen die Ausstände auch erstmals einen Großbetrieb in Nordrhein-Westfalen. "Kein Auto läuft vom Band", sagte IG-Metall-Streikleiter Benjamin Gruschka. Von den etwa 13.000 Mitarbeitern, deren Schicht eigentlich am Morgen begonnen hätte, seien nur ungefähr 50 sowie Manager am Arbeitsplatz. Notdienste gebe es an sicherheitsrelevanten Stellen.

Die Gewerkschaft hatte in der Nacht zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Bei einer zweiten Warnstreikwelle sollen insgesamt mehr als 20.000 Beschäftigte an Aktionen teilnehmen, sagte ein Sprecher. Geplant sei, dass allein in Nordrhein-Westfalen 22 Betriebe bestreikt werden. Die bundesweit organisierten Warnstreiks sollen nach dem Willen der IG Metall bis Freitag andauern.

Gewerkschafter der IG-Metall vor dem Ford Werk in Köln.

Autobauer sollen Freitag streiken

Aber auch in Norddeutschland werden die Warnstreiks fortgesetzt. Das Schwergewicht liegt hier nach Aussage von IG Metall Küste auf Betrieben und Zulieferern der Automobilindustrie. So werden etwa die die Firmen Daimler und Lear in Bremen, Mercedes in Hamburg und Kolbenschmidt im niedersächsischen Papenburg bestreikt. Aufgerufen sind mehr als 15.000 Beschäftigte in sechs Unternehmen, wobei der Schwerpunkt in Bremen liegt.

In Hessen sind unter anderem die Beschäftigten bei Bombardier, Rheinmetall und Volkswagen zu Warnstreiks aufgefordert worden. Bei VW in Baunatal gebe es zweistündige Warnstreiks in allen Schichten, sagte Elke Volkmann von der IG Metall. Hier geht es um den Haustarifvertrag beim Autoriesen. "Zur Not werden wir den halben Konzern zum Stillstand bringen", sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh dazu.

In Bayern und Baden-Württemberg standen große Autozulieferer im Fokus der IG Metall. Die IG Metall rief zu Warnstreiks unter anderem in mehreren Werken von Bosch, bei Grammer, Mahle, Getrag, Schaeffler, ZF Gusstechnologie und Federal Mogul auf. "Im Bosch-Werk in Feuerbach sind heute 14.000 Beschäftigte in der Frühschicht aufgerufen, ihre Arbeit ruhen zu lassen", sagte ein Sprecher.

Tags darauf sollen dann die Beschäftigten der Autobauer selbst folgen: "Alle vier BMW-Standorte und Audi in Ingolstadt werden 24 Stunden lang stillstehen", kündigte die Gewerkschaft an. Im Südwesten trifft es am Freitag zudem die Automobilbauer Porsche und Daimler.

Mitarbeiter von Bosch nehmen in Waiblingen (Baden-Württemberg) an einem Warnstreik der Gewerkschaft IG Metall teil.

Arbeitgeber klagen gegen den Streik

Die nordrhein-westfälischen Arbeitgeber hatten am Mittwoch eine Klage beim Arbeitsgericht Frankfurt gegen die aus ihrer Sicht rechtswidrigen Streikaktionen eingereicht. Gleichzeitig forderten sie die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Das Frankfurter Arbeitsgericht kündigte an, erst in etwa drei Wochen über die Rechtmäßigkeit der laufenden Metaller-Warnstreiks zu verhandeln. Die zuständige Kammer habe nach Eingang der ersten Klage der sächsischen Metall- und Elektroindustrie den Gütetermin auf den 20. Februar festgesetzt, teilte das Gericht mit. Zu diesem Zeitpunkt könnten die bundesweit laufenden Tarifauseinandersetzungen längst beendet sein.

Auch mehrere andere regionale Arbeitgeber reichten Klagen ein - und bescherten der IG Metall einen ersten juristischen Erfolg: Das Arbeitsgericht Krefeld wies den Antrag eines Unternehmens auf einstweilige Verfügung gegen den Warnstreik ab. Dazu erklärte die IG-Metall-Bezirksleitung für Nordrhein-Westfalen, das Gericht habe festgestellt, dass die Gewerkschaftsforderungen rechtmäßig und die Arbeitskampfmaßnahmen verhältnismäßig seien.

IG Metall setzt Warnstreiks fort

tagesschau 09:00 Uhr, 01.02.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-372847~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Festgefahrene Verhandlungen

Die Gewerkschaft verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollen dabei einen Teil-Ausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber bislang strikt ablehnen. Die Arbeitgeber haben bisher eine Einmalzahlung von 200 Euro und zwei Prozent mehr Einkommen für 15 Monate geboten.

Am vergangenen Wochenende waren Verhandlungen in der fünften Runde mit den Arbeitgebern in Stuttgart abgebrochen worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Weiter Verhandlungen zwischen den Tarifparteien waren zunächst für das Wochenende geplant worden. Zumindest in Baden-Württemberg wird daraus wohl nichts: Der mögliche Pilotbezirk werde an diesem Wochenende noch nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren, sagte ein Arbeitgeber-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Ein möglicher Verhandlungstermin könne Anfang der kommenden Woche sein, hieß es aus Arbeitgeberkreisen.