Der Volkswagen-Konzern hat die Ergebnisse der Aufsichtsratssitzung vorgestellt. Eine schlankere Struktur soll Entscheidungen beschleunigen, ein Manager für das Tagesgeschäfft den neuen VW-Chef Diess unterstützen.

Der neue VW-Chef Herbert Diess will den größten Autokonzern der Welt mit einer neuen Führungsstruktur auf Trab bringen. Er wolle die schon beschlossene Strategie nicht ändern, Volkswagen müsse aber in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld sein Tempo erhöhen, erklärte Diess in Wolfsburg.

Weiterentwicklung, keine Revolution

"Es geht um eine Weiterentwicklung und keine Revolution", machte er deutlich. Das Management wolle künftig schneller entscheiden, der Konzern durch die Aufteilung in sechs Geschäftssegmente agiler werden.

Der Konzern wird in sechs Geschäftsfelder gegliedert, die Region China daneben separat geführt. Die acht Pkw-Marken werden in drei Gruppen gebündelt: Volumen (Autos für den Massenmarkt), Premium und Superpremium. Die Nutzfahrzeugmarken werden für einen Börsengang vorbereitet.

Herbert Diess ist der neue VW-Chef.

Kompaktere Struktur, schnellere Entscheidungen

"Eine kompaktere Struktur führt zu schnelleren Entscheidungen", so Diess. Die Grundlage der Arbeit sei immer noch die Strategie 2025. "Es gibt keinen Grund, an dem Kurs zu zweifeln", sagte Diess.

"Unser Ziel ist, Volkswagen in Ertragsstärke, Innovationskraft und Nachhaltigkeit zu einem der führenden in der Industrie zu machen." Durch die Reform der Fühungsstruktur soll auf die in der Branche anstehenden Herausforderungen - Umstieg auf Elektroautos, selbstfahrende Autos und Mobilitätsdienstleistungen - schneller reagiert werden.

Diess wird von COO unterstützt

Der neue Volkswagen-Konzernchef Diess übernimmt die Leitung der Kernmarke VW Pkw in Personalunion. Dabei werde er von einem Chief Operating Officer (COO) unterstützt, der das Tagesgeschäft verantworte, sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch in Wolfsburg.

Dieser Posten müsse so schnell wie möglich besetzt werden. Pötsch dankte dem bisherigen Konzernchef Matthias Müller für seinen Einsatz, der den Konzern "mit Bravour" durch eine schwierige Phase gesteuert habe.

Hans Dieter Poetsch und Herbert Diess erläutern die Ergebnisse der Aufsichtsratsitzung.

Konzern reformiert Führungsstruktur

Diess löst an der Spitze des Wolfsburger Konzerns nach gerade zweieinhalb Jahren Matthias Müller ab. Dieser hatte den Autobauer nach dem Sturz seines Vorgängers Martin Winterkorn über den Dieselskandal im September 2015 aus der Krise geführt.