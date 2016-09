Bundesregierung und VW-Skandal Die Angst um "Made in Germany"

Die Bundesregierung hat versucht, die Folgen des VW-Skandals so klein wie möglich zu halten. Das zeigen Regierungsunterlagen, die WDR, NDR und SZ auswerten konnten. Vor allem sorgten sich die Beamten um das Image von "Made in Germany".

Von Peter Hornung, NDR, und Katja Riedel, WDR

Im VW-Skandal gehe es in erster Linie um größtmögliche Aufklärung, auf Regierungs- wie auf Konzernseite: Das hatte die Bundesregierung in der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen stets öffentlich betont.

Doch intern sorgte man sich offenbar vor allem um Schadensbegrenzung - aus industriepolitischen Erwägungen. Den Unterlagen zufolge, die WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" auswerten konnten, betonten Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes zwar immer: "Wir in der BuReg sind alle für Aufklärung in der Causa VW", wie eine leitende Berliner Beamtin im Dezember vergangenen Jahres in einer Mail schrieb.

Man habe jedoch "aus industriepolitischer Sicht ein gemeinsames Interesse daran, dass dieses Unternehmen - trotz seiner schweren Verfehlungen und Konsequenzen, die es zu tragen haben wird - nicht weiter geschwächt wird".

"Industriepolitisch nicht ins Knie schießen"

An anderer Stelle spricht sie davon, dass Aufklärung zwar wichtig sei, man aber schauen müsse, "dass wir uns da industriepolitisch nicht selber ins Knie schießen". Ein anderer Diplomat wird noch deutlicher: "Es ist nachvollziehbar, dass VW einer verschärften Beobachtung unterliegt", schreibt er nach Berlin. "Es ist allerdings fraglich, wann diese Beobachtung in unfaire Behandlung umschlägt."

Auch die Botschaft in Washington empfiehlt, die US-Administration darauf hinzuweisen, dass "eine maximale Bestrafung von Volkswagen das Unternehmen gefährde" und "nicht im Interesse der deutsch-amerikanischen Beziehungen sei". VW sei auch in den USA ein starker Arbeitgeber.

VW-Chef Müller steht wegen seines Umgangs mit dem Skandal in der Kritik.

Verwunderung über VW-Krisenmanagement

Gleichzeitig herrschte unter leitenden Beamten große Verwunderung über das miserable Krisenmanagement von VW. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) musste den neuen Konzernchef Matthias Müller noch zwei Monate nach Bekanntwerden des Abgasskandals bei einem Gespräch dazu auffordern, nicht nur Abteilungsleiter, sondern endlich auch ein Mitglied des Vorstandes in die USA zu schicken.

"Dass sich die deutsche VW-Spitze in den USA blicken lassen muss, ist eine der Herausforderungen", heißt es in Ministeriumsmails zur Vorbereitung des Treffens zwischen Müller und Steinmeier. Aber für VW sei ein Auftritt der Chefs dort brandgefährlich. Wenig später reiste Müller tatsächlich.

Den Akten ist zu entnehmen, dass er sich dort auch mit dem deutschen US-Botschafter Peter Wittig zu einem Frühstück traf. In einem als vertraulich eingestuften Bericht über das Treffen ist zu lesen, dass Müller bedrückt gewirkt habe, zudem aber auch "etwas hilflos, als er auf die zweite Welle des Skandals" angesprochen worden sei, die Ausweitung der Vorwürfe auf Audi und die 3,0-Liter-Motoren im November 2015.

Audi habe den Mutterkonzern falsch informiert, führte Müller demnach aus. Audi habe nämlich intern versichert, kein sogenanntes Defeat Device eingebaut zu haben, das Testzyklen erkennt und die Abgasreinigung hochfährt. Später habe sich jedoch herausgestellt, dass eine andere Komponente als ein solches Defeat Device gewertet worden sei. In der Notiz über das Frühstück ist als erschütterndes Fazit zu lesen: "Es stellt sich die Frage, ob M. auf die Anforderungen des USA-Besuchs umfassend vorbereitet ist."

Deutsche Botschaft als Krisenzentrum

Den Unterlagen zufolge arbeitete die deutsche Botschaft in den ersten Monaten wie ein Krisenzentrum, das zwischen VW und den US-Behörden, die den Abgasbetrug mit einer Schummelsoftware aufgedeckt hatten, vermittelte. Die Botschaft trug auch für die Regierung in Berlin alle relevanten Informationen zusammen. Die Informationen erreichten auch das Kanzleramt und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bereits drei Tage, nachdem der Skandal bekannt geworden war, mit dem damaligen VW-Chef Martin Winterkorn telefonierte.

Die Regierung entwarf einen Dreiklang der strategischen Kommunikation: VW und die Marke "Made in Germany" strikt voneinander zu trennen, und interne Bedenken, dass sich der Skandal auf andere Hersteller ausweiten könnte, nicht öffentlich zu kommunizieren.

Zudem sollte vor allem in der Außendarstellung in Brüssel und gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten der deutsche Einsatz für realistischere Abgasmessungen betont werden, die tatsächlich kurz nach Bekanntwerden des Skandals und damit früher als erwartet verabschiedet wurden - allerdings aufgrund deutscher Intervention mit viel harmloseren Werten als von der EU geplant. Als drittes Standbein setzte die Regierung bei der Kommunikation darauf, zu betonen, dass VW ja entschlossen intern aufkläre.

Doch VW bot offenbar immer wieder Anlass, die Regierung daran zweifeln zu lassen. VW revanchierte sich für den konzertierten Einsatz der deutschen Regierung offenbar nicht mit größtmöglicher Transparenz. Dass VW die Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung bei größeren Audi-Modellen zunächst vehement bestritt - und sie nur wenige Tage später eingestehen musste - hatte Mitarbeiter der Washingtoner Botschaft verärgert: Die Frage sei, warum sich VW nicht schon früher zu diesen Verfehlungen bekannt habe.

"Wollten sie Versteck spielen?"

"Wussten sie es nicht oder wollten sie weiter Versteck spielen? Beides wirft kein gutes Licht auf das Bekenntnis, den Vorfall schonungslos aufklären zu wollen", schrieb ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft nach Berlin. Und offenbar sei auch die amerikanische Zulassungsbehörde EPA über das Gebaren von VW verärgert, folgerte der Mitarbeiter. Denn die EPA hatte das Thema im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei dessen Besuch nur wenige Tage zuvor offenbar bewusst ausgespart.

Im Auswärtigen Amt war man um die Jahreswende herum dennoch zufrieden, die Folgen des VW-Skandals für die gesamte deutsche Wirtschaft mit viel Diplomatie eingedämmt zu haben, so ist es der Mail eines hochrangigen Beamten an einen Kollegen im Bundeswirtschaftsministerium zu entnehmen: "Zum Image-Schaden grob gesagt: Wir haben einen Kratzer auf der Hochglanzkarosserie von 'Made in Germany', den man aber nicht überall und nicht aus größerem Abstand sieht."