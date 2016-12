Volkswagen hat im Abgasskandal in Kanada einen Vergleich ausgehandelt. Besitzer der rund 105.000 betroffenen Autos könnten bis zu 2,1 Milliarden kanadische Dollar an Entschädigung erhalten. In den USA geht die Hängepartie weiter.

Der Volkswagen-Konzern hat in Kanada einen milliardenschweren Vergleich in der Dieselaffäre ausgehandelt. VW und seine Konzerntochter Audi sollen für die Beilegung eines Rechtsstreits um manipulierte Abgastests bis zu 2,1 Milliarden kanadische Dollar (1,5 Milliarden Euro) an kanadische Autokäufer zahlen, wie die Wettbewerbsbehörde des Landes in Ottawa mitteilte.

Das Geld ist für den Rückkauf und Entschädigungszahlungen für rund 105.000 Autos mit 2,0-Liter-Dieselmotoren gedacht. Der Vergleich muss noch von einem Gericht bestätigt werden. Zusätzlich sollen VW und Audi 15 Millionen kanadische Dollar Buße zahlen. Wie in den USA muss der Konzern für die größeren Diesel mit 3,0-Liter-Motoren eine separate Lösung suchen. In den USA hatte VW bei den kleineren Motoren einem Vergleich zugestimmt, der den Konzern bis zu 16,5 Milliarden US-Dollar kosten könnte.

Verhandlung in den USA verschoben

Die Verhandlungen von VW über einen Vergleich zu den 3,0-Liter-Motoren in den USA ziehen sich unterdessen weiter hin. Betroffen sind gut 80.000 Dieselautos, darunter SUVs von Audi, der VW-Touareg und der Prosche Cayenne. Eigentlich sollte die entscheidende Gerichtsanhörung in San Francisco heute stattfinden, der zuständige Bezirksrichter Charles Breyer verschob die Anhörung allerdings auf Dienstag (20.00 Uhr MEZ). Gespräche dazu in Washington dauerten noch an, ergänzte Breyer. Doch sei er optimistisch, am Dienstag zum Abschluss zu kommen. Das Gericht hatte sich schon mehrmals vertagt.

Bisher hat VW 18,2 Milliarden Euro für die Kosten von Dieselgate zurückgelegt, mit denen einem Sprecher zufolge auch der Vergleich in Kanada abgedeckt ist.

