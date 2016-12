Nach dem Abgasskandal beschreitet Volkswagen neue Wege: Die VW-Finanztochter kauft den Park-Bezahldienst PayByPhone. Außerdem werden mehr als 1000 IT-Experten eingestellt.

Der Abgasskandal hat Volkswagen in eine tiefe Krise gestürzt. Seitdem beschreitet der Autobauer neue Wege. Um das Geschäft mit Mobilitätsdienstleistungen auszubauen, übernimmt die Tochter Volkswagen Financial Services den Park-Bezahldienst PayByPhone. Außerdem stellt dr Konzern zusätzliche IT-Experten ein.

Mit dem Kauf von PayByPhone will die VW-Finanztochter ihr Geschäft mit mobilen Bezahldiensten deutlich ausweiten. Die Firma mit Sitz in Kanada ist nach Angaben von VW der weltweit führende Anbieter von bargeldlosem Bezahlen beim Parken. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Parken bislang zu umständlich

"Aktuell sind Parkvorgänge und deren Abrechnung häufig umständlich, zeitraubend und ein wunder Punkt in vielen Städten Europas und der Welt", begründete Christian Dahlheim, Vertriebsvorstand von VW Financial Services, den Kauf.

Bereits 2015 hatte die VW-Finanztochter die Mehrheit am Bezahldienst Sunhill Technologies erworben. PayByPhone mit rund 100 Mitarbeitern habe 2016 weltweit rund 60 Millionen Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 240 Millionen Euro abgewickelt.

Mehr IT-Experten für VW

Außerdem kündigte der VW-Konzern an, allein in den kommenden drei Jahren mehr als 1000 IT-Experten einzustellen. Damit wolle VW sein Know-how bei Themen wie Künstliche Intelligenz, Big Data oder Virtual Reality ausbauen. Die Hälfte der IT-Spezialisten komme in die Konzernzentrale nach Wolfsburg.

Derzeit befindet sich Volkswagen - so wie die gesamte Autobranche - in einem grundlegenden Wandel. Dabei spielen alternative Antriebe wie der Elektromotor sowie die Digitalisierung der Autos eine große Rolle.