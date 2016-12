Zu viel Nachsicht mit der Autoindustrie? Bei der Aufklärung der Dieselaffäre soll es Absprachen zwischen dem Kraftfahrtbundesamt und Autobauern gegeben haben. Daraufhin sollen kritische Passagen aus dem Untersuchungsbericht verschwunden sein.

Nach dem Ärger aus Brüssel wegen mutmaßlicher Versäumnisse Deutschlands im VW-Abgasskandal gibt es nun neue Hinweise darauf, dass das Bundesverkehrsministerium und das Kraftfahrtbundesamt (KBA) in der Affäre zu nachsichtig mit den Autoherstellern waren. Wie aus Recherchen von BR, "Spiegel Online" und der Nachrichtenagentur dpa hervor geht, sollen kritische Passagen aus dem Untersuchungsbericht der Aufsichtsbehörde gestrichen worden sein.

In Entwurfversionen des Berichts wurden demnach in Texten zu 14 von 53 untersuchten Diesel-Modellen Zweifel an der Zulässigkeit der Abschaltung der Abgasreinigung formuliert. Mit Hinblick auf die Modelle "Insignia" und "Zafira" des Herstellers Opel habe laut den Recherchen sogar ein Gutachten der TU München die Annahme gestützt. In der Endfassung des Berichts fehlten diese Passagen allerdings. Die 14 Modelle seien darin zwar einer Gruppe zugeordnet, deren Stickoxid-Werte im Abgas "technisch nicht ausreichend erklärbar schienen", die konkreten Passagen seien aber in den Beschreibungen der einzelnen Fahrzeuge nicht aufzufinden.

Beim Opel-Modell "Zafira" würden Abgase bereits ab 17 Grad nicht mehr richtig gereinigt, hieß es im Gutachten der TU München.

"Dienstleister der Autoindustrie"?

Wie eng das KBA und die Hersteller für den Untersuchungsbericht zusammenarbeiteten, ging im November aus E-Mails hervor, deren Inhalt BR, "Spiegel Online" und dpa einsehen konnten. "Die Unschuld der Hersteller scheint im Kraftfahrtbundesamt schon dann erwiesen, wenn die Hersteller dies in einer kurzen Mail beteuern", kritisierte der Grünen-Verkehrspolitiker Oliver Krischer, der seine Fraktion als Obmann im Untersuchungsausschuss zur Diesel-Affäre vertritt. KBA-Chef Ekhard Zinke verstehe sich "offensichtlich als Dienstleister der Autoindustrie und nicht als Leiter einer Überwachungsbehörde."

Infolge des VW-Dieselskandals um manipulierte Abgastests hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt im September 2015 die "Untersuchungskommission Volkswagen" eingesetzt. Außerdem ordnete er Abgas-Nachmessungen durch das KBA bei VW und anderen Herstellern an. Die Ergebnisse dieser Messungen finden sich in dem Bericht der Untersuchungskommission, der im April veröffentlicht wurde.

Ministerium schweigt

In dem Gutachten der TU München, auf das frühere Versionen des Berichts verweisen, ging es unter anderem darum, dass bei den besagten Opel-Modellen bereits ab 17 Grad Außentemperatur das Abgas nicht mehr richtig gereinigt wurde. Wörtlich hieß es dazu im Entwurf: "Dieses Gutachten stützt die Zweifel an der Zulässigkeit dieser temperaturabhängigen Emissions-Minderungs-Strategie."

Auf Anfrage verwies Opel darauf, dass nur Ministerium und KBA Fragen zur Untersuchungskommission beantworten könnten. Das Ministerium teilte mit, bei den 14 Fahrzeugen habe die Kommission Zweifel gehabt, ob die Abschaltung der Abgasreinigung "vollumfänglich mit Motorschutzgründen gerechtfertigt werden können und damit zulässig" sei. Darum seien sie in die entsprechende Gruppe von Fahrzeugen eingeordnet worden. Auf Fragen nach der Streichung der Textpassagen ging das Ministerium nicht ein.