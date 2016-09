Nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals hatten viele VW-Händler in den USA plötzlich faktisch unverkäufliche Autos in ihren Läden stehen. Nun wurden Entschädigungen vereinbart: Insgesamt sieht der Vergleich Zahlungen von 1,2 Milliarden Dollar vor.

Volkswagen hat sich mit den etwa 650 VW-Händlern auf eine Entschädigungszahlung von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar geeinigt. Dies bestätigte der Konzern laut Gerichtsunterlagen. Im Schnitt erhält jeder Händler 1,85 Millionen Dollar. Eine entsprechende Grundsatzvereinbarung hatten beide Seiten bereits im August getroffen. Ein Bundesrichter muss der Vereinbarung noch zustimmen.

VW-Händler in den USA hatten nach dem Bekanntwerden des Abgasskandals vor fast einem Jahr faktisch unverkäufliche Dieselfahrzeuge auf der Fläche stehen. Diese Verluste sollen mit der Entschädigungszahlung ausgeglichen werden, hieß es in dem bei einem Gericht in San Francisco eingereichten Vergleich. Demnach können Händler wählen, ob sie eine Zahlung in Anspruch nehmen oder VW auf eigene Faust verklagen.

Das Ende des Diesels?

Nicht so sauber wie angepriesen: Ein VW Passat TDI Clean Diesel (Archiv)

Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass VW unverkäufliche Autos mit Dieselmotoren von den Händlern zurückkauft, an Bonuszahlungen festhält und zudem auf geforderte Umbauten für zwei Jahre verzichtet. Zudem sollen keine Diesel-Fahrzeuge der Modelljahre 2016 und 2017 in den USA verkauft werden, wie die Anwälte der Händler weiter mitteilten.

Das Unternehmen hatte im September erklärt, es sei unsicher, ob überhaupt jemals wieder Dieselautos in den USA auf den Markt kommen. Bereits seit Ende 2015 wurde der Verkauf von VW-Dieselfahrzeugen in den USA gestoppt.

Geld für VW-Fahrer in den USA

Vor einigen Monaten hatte sich Volkswagen bereits mit Anwälten von US-Autobesitzern darauf geeinigt, für bis zu zehn Milliarden Dollar etwa 475.000 Autos zurückzukaufen oder umzurüsten. Außerdem sollen sie bis zu 10.000 Dollar erhalten. Dies betrifft allerdings nur Volkswagen-Modelle mit 2,0-Liter-Motoren.

Mit der Lösung haben sich bislang 311.000 Personen einverstanden erklärt, wie die Hauptbevollmächtigte der Sammelklage, Elizabeth Cabraser, mitteilte. 3300 VW-Besitzer lehnten sie ab. Der Vergleich mit Sammelklägern und Behörden soll endgültig am 18. Oktober von einem Gericht gebilligt werden.

Ärger droht bei größeren Motoren

Keine Einigung gibt es bisher für die etwa 85.000 größeren Fahrzeuge mit 3.0-Liter-Motoren, wie dem VW Touareg, dem Porsche Cayenne und dem Audi A8. Derzeit werde an einer technischen Lösung gearbeitet, um die Emissionen dieser Fahrzeuge zu reduzieren, erklärte das US-Justizministerium. Ein Gericht hat dem Unternehmen bis Ende Oktober Zeit gegeben, um Lösungsvorschläge für eine Reparatur einzureichen. Das könnte VW nach Analystenschätzung weitere Milliarden kosten. Zudem drohen dem Konzern weiterhin Strafen wegen der Manipulation der Abgaswerte.

VW hatte vor gut einem Jahr zugegeben, illegale Software in Hunderttausende seiner Fahrzeuge mit Diesel-Motoren installiert zu haben. Die manipulierte Software sorgte dafür, dass der Schadstoffausstoß während Tests deutlich geringer war als im Straßenverkehr. Bei normaler Fahrt waren die Emissionen nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA dann bis zu 40 Mal höher als erlaubt.

VW einigt sich mit Autohändlern auf Vergleich

N. Markwald, ARD Los Angeles

01.10.2016 08:19 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.