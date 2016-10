Der Diesel-Skandal führte bei VW auch zu einer neuen Konzernstrategie: mehr Elektromobilität heißt das Ziel. Dafür aber braucht der Konzern weniger Arbeitsplätze. Mehr als 10.000 Stellen könnten dementsprechend wegfallen, hat der Vorstand jetzt bestätigt.

Volkswagen-Personalvorstand Karlheinz Blessing hat bekräftigt, dass der Umbau des Konzerns Tausende Stellen kosten wird. "Es geht nicht darum, ein paar hundert Arbeitsplätze abzubauen", sagte der Manager der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ"). Über die Jahre betrachtet werde es weltweit um eine fünfstellige Zahl gehen. VW hat weltweit mehr als 610.000 Beschäftigte. Unter dem Druck des Abgasskandals hatte sich der Konzern ehrgeizige Ziele für den Ausbau der Elektromobilität gesetzt.

Bis zu 25.000 Stellen betroffen?

Schon Mitte Oktober hatte Betriebsratschef Bernd Osterloh dem "Handelsblatt" gesagt, er rechne in den kommenden zehn Jahren mit dem Wegfall von bis zu 2500 Stellen jährlich - je nachdem, wie viele Menschen die Altersteilzeit in Anspruch nehmen werden. Hochgerechnet könnten also bis zu 25.000 Arbeitsplätze zur Disposition stehen. Allerdings würden in anderen Bereichen auch Jobs geschaffen. Betriebsbedingte Kündigungen schloss Osterloh damals aus.

Blessing wies in der "FAZ" darauf hin, dass Fahrzeuge mit Elektromotoren aus weniger Komponenten bestünden als solche mit einem Verbrennungsmotor. Folglich brauche man langfristig weniger Mitarbeiter. Das wäre zwar auch ohne Diesel-Skandal so gekommen - "nun ist der Handlungsdruck allerdings größer". Er bekräftigte die Zusage des VW-Vorstands, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde.