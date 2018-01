Unwetterschäden Wann welche Versicherung zahlt

Generell gilt bei Unwetterschäden: So schnell wie möglich bei der Versicherung melden. Doch welche Versicherung zahlt in welchem Fall? Welche Besonderheiten gelten bei alten Policen? Ein Überblick von tagesschau.de.

Von Tobias Sindram, ARD-Rechtsredaktion

Für Schäden am Haus ist die Gebäudeversicherung zuständig. Viele Deutsche haben so eine Versicherung. Die deckt in der Regel durch Sturm (mindestens Windstärke 8), Blitz oder Hagelschlag verursachte Schäden ab. Das Problem: Anders als durch Wind verursachte Sturmschäden sind Hochwasserschäden und Schäden durch Starkregen nur dann von der Gebäudeversicherung erfasst, wenn dies extra vereinbart ist, in der sogenannten "Elementarschadenversicherung".

Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft weist darauf hin, dass dieser Schutz bei neueren Gebäudeversicherungsverträgen in der Regel automatisch mit angeboten wird, die Kunden ihn aber abwählen können, was die Versicherung günstiger macht. Bei älteren Policen fehlt der Elementarschadensschutz zudem oft. Ob Elementarschutz besteht, ergibt sich aus den Versicherungsunterlagen. Bei Zweifeln darüber, ob Versicherungsschutz besteht, sollten Betroffene den Schaden aber unbedingt sofort melden. Das hat oberste Priorität.