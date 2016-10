Die Stimmung der deutschen Verbraucher trübt sich weiter ein. Im Oktober hat sich die Kauflaune zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Ein Grund: Viele Bürger rechnen in nächster Zeit mit einem geringeren Einkommen.

Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich im Oktober leicht abgeschwächt. Vor allem der gestiegene Ölpreis und die Inflationsrate drücken auf die Stimmung. Zudem rechneten viele Bürger in nächster Zeit mit einem geringeren Einkommen und zögerten deshalb stärker als in den Vormonaten mit größeren Anschaffungen, teilte das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK mit.

Insgesamt fällt der Konsumklimaindex um 0,3 auf 9,7 Punkte. Auch wenn der Index damit zum zweiten Mal in Folge zurückgeht, läutet die GfK noch nicht das Ende der über lange Zeit guten Kauflaune ein. "Das Niveau des Konsumklimas ist immer noch sehr zufriedenstellend", sagte GfK-Experte Rolf Bürkl. "Der Konsum wird einen ganz wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten."

Von einer Trendwende könne man erst sprechen, wenn die Verbraucherstimmung auch im November zurückgehen sollte. "Mit Blick auf das anstehende Weihnachtsfest wäre das natürlich sehr ungünstig", sagte Bürkl.

Die Konjunkturerwartung legte derweil kräftig zu - die Konsumforscher begründen das mit der höheren Wachstumserwartung der Bundesregierung sowie den guten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt.

