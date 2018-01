Autolobby Ex-Ford-Manager wird neuer VDA-Chef

Der Lobbyverband der deutschen Autobauer VDA bekommt ab März einen neuen Präsidenten: Bernhard Mattes löst Matthias Wissmann ab. Der ehemalige Ford-Manager übernimmt in einer turbulenten Zeit.

VDA-Präsident Matthias Wissmann (hier im Bild), wird zum 1. März von Ex-Ford-Manager Bernhard Mattes abgelöst

Der langjährige Ford-Deutschlandchef Bernhard Mattes wird am 1. März Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Das teilte der Verband nach einem Vorstandsbeschluss mit. Der 61-Jährige löst Matthias Wissmann ab, der seit 2007 oberster Interessenvertreter der deutschen Autobranche ist. Wissmann verlasse den VDA zum Ende seines Vertrages im Frühjahr, sagte ein Sprecher.

Er sieht die Branche in einem historischem Umbruch: Mattes verwies auf Elektroautos, Digitalisierung, autonomes Fahren und alternative Mobilitätskonzepte sowie die Herausforderung, Verbrauch und Schadstoffausstoß von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor weiter zu senken. Vor diesem Hintergrund gehe es darum, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schlüsselbranche zu sichern und auszubauen, so Mattes. Immerhin sei die Autobranche von zentraler Bedeutung für den Industriestandort Deutschland ist.

Mattes jahrelang an der Spitze von Ford

Mattes war einer der dienstältesten Autochefs, als er vor einem Jahr nach 14 Jahren seinen Posten an der Spitze der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH in Köln abgab und in den Aufsichtsrat wechselte. Der 61-Jährige gilt deswegen als exzellenter Kenner der Branche.

Mattes war jahrelang an der Spitze von Ford.

Mattes ist politisch nicht so tief vernetzt wie sein Vorgänger Wissmann, der Bundesverkehrsminister war. Allerdings pflegt er als Präsident der Amerikanischen Handelskammer gute Kontakte in die USA. Die dürften im neuen Amt vonnöten sein, denn in den Vereinigten Staaten nahm der Skandal um manipulierte Abgaswerte seinen Ausgang; dort wurden für VW Strafen und Entschädigungen in Milliardenhöhe fällig. Seither steht die Branche immer wieder öffentlich unter Beschuss.

Autobauer in der Kritik

Mattes übernimmt den Verband zudem in einer Zeit, da die Autohersteller wegen umstrittener Abgastests an Affen und Menschen in der Kritik stehen. Der Skandal droht das ohnehin ramponierte Image der Industrie noch weiter zu beschädigen. Der Druck dürfte auch zunehmen, wenn das Bundesverwaltungsgericht Ende Februar ein Urteil über Fahrverbote spricht. Diese drohen in mehreren Großstädten, in denen die Stickoxid-Grenzwerte oft überschritten werden. Die EU hat deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet

Gerüchte über vorzeitge Ablöse

Im vergangenen Sommer hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass die VDA-Spitze vorzeitig ausgewechselt werden solle. Daimler, BMW und Volkswagen widersprachen dem aber. Daimler-Chef Dieter Zetsche dankte dem noch amtierenden Präsidenten Wissmann und hob hervor, er habe die Interessen der Industrie glaubwürdig vertreten und ihr eine starke Stimme verliehen.

