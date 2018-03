Wegen der geplanten Zölle auf chinesische Importe bekommt Trump nun auch Druck aus dem eigenen Land. 45 US-Unternehmensverbände warnen in einem Brief vor "besonders schädlichen Folgen" für die Wirtschaft.

Mehrere Dutzend Unternehmensverbände haben US-Präsident Donald Trump vor Strafzöllen auf chinesische Importe gewarnt. In einem gemeinsamen Brief an Trump heißt es, dass die US-Regierung auf die "unfairen chinesischen Handelspraktiken" nicht mit Strafzöllen oder anderen Maßnahmen reagieren sollte, die in den USA "Unternehmen, Arbeiter, Landwirte, Verbraucher und Investoren treffen werden". Die Maßnahmen könnten Arbeitsplätze vernichten, die Preise von Konsumgütern steigen lassen und die Finanzmärkte belasten.

"Mit gleichgesinnten Partnern" zusammenarbeiten

Stattdessen sollten die Vertreter der Regierung mit "gleichgesinnten Partnern" zusammenarbeiten und ihre "gemeinsamen Sorgen angesichts der chinesischen Handels- und Investitionspolitik" deutlich machen.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören zum Beispiel die US-Handelskammer und der nationale Verband der Einzelhändler als Vertreter einiger der größten Konzerne des Landes wie Apple, Google, Walmart und Nike.

Zölle von bis zu 60 Milliarden Dollar geplant

Trump will laut Medien Zölle auf chinesische Waren erheben.

Trump erwägt laut verschiedener Medien Zölle von bis zu 60 Milliarden Dollar auf chinesische Waren. Er will damit nach Angaben aus dem Präsidialamt auf den Diebstahl intellektuellen Eigentums reagieren, den er China vorwirft. Ende der Woche sollen im In- und Ausland umstrittene Schutzzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft treten.

Auch der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier will heute bei Gesprächen in Washington versuchen, im Streit um Zölle auf Stahl und Aluminium eine Eskalation zu verhindern.

