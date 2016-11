Die Chefin der US-Börsenaufsicht SEC, White, hat ihren Rücktritt angekündigt. Mit dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Obama werde sie ihren Posten verlassen, drei Jahre vor dem regulären Ende. Sie war zuständig für die Umsetzung der Finanzmarktreform.

Die Chefin der US-Börsenaufsicht SEC, Mary Jo White, hat fast drei Jahre vor dem offiziellen Ende ihrer Amtszeit ihren Rücktritt angekündigt.

White wolle ihren Posten im Januar zeitgleich mit dem Ende der Regierungszeit von Barack Obama räumen, teilte die SEC mit. Die 68-Jährige hatte den Posten im April 2013 übernommen und sollte die Behörde noch bis 2019 leiten. Gründe für den Amtsverzicht wurden nicht genannt.

White gilt als zentrale Figur beim Bemühen der Obama-Administration, die Wall Street nach der Finanzkrise zu zügeln. Durch Whites Abgang erhält der designierte Präsident Donald Trump Spielraum, den Schlüsselposten in seinem Sinne neu zu besetzen.

Trump hat bislang noch nicht klar Stellung bezogen, wie er sich die künftige Regulierung der Finanzindustrie vorstellt. Obwohl er sich im Wahlkampf stets kritisch gegenüber der Finanzelite geäußert hat, halten Analysten es für möglich, dass er die Regelverschärfungen aus der Obama-Ära wieder aufweichen könnte. An der Börse zählten Finanzwerte nach Trumps Wahlsieg deshalb zu den großen Gewinnern.

Vor ihrer Zeit als Chefin der Börsenaufsicht hatte White als Bundesstaatsanwältin in New York gegen das organisierte Verbrechen ermittelt. Auch war sie für die juristische Aufarbeitung des Anschlags auf das World Trade Center im Jahr 1993 sowie der Anschläge auf US-Botschaften in Afrika 1998 zuständig.