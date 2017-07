Das Bundesarbeitsgericht hat enge Grenzen für den Einsatz von Spähsoftware auf Firmencomputern zur Überwachung von Mitarbeitern gezogen. Solche Software sei unzulässig, urteilten die Richter. Sie sei ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.

Deutschlands höchste Arbeitsrichter haben entschieden, dass Arbeitgeber keine Softwareprogramme zur Überwachung ihrer Mitarbeiter an einem dienstlichen Computer einsetzen dürfen. Sogenannte Keylogger, die alle Tastatureingaben an einem Rechner heimlich protokollieren und Bildschirmfotos schießen, seien zur Überwachung des Arbeitsverhaltens unzulässig, so das Gericht. Das gelte nur dann nicht, wenn ein konkreter Verdacht auf eine Straftat oder eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Arbeitnehmers bestehe.

In ihrem Grundsatzurteil wertete das Arbeitsgericht den Einsatz der Spähsoftware als massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer.

Digitale Daten rechtswidrig gewonnen

Im konkreten Fall ging es um einen Programmierer einer Firma in Nordrhein-Westfalen, auf dessen Dienst-PC eine Software installiert wurde, die jeden seiner Tastenanschläge registrierte und speicherte. Zusätzlich wurden Bildschirmfotos seiner E-Mail-Dateien geschossen. Die Daten, die dieser Keylogger lieferte, hatte der Arbeitgeber genutzt, um dem Mann zu kündigen, da dieser Teile seiner Arbeitszeit für private Zwecke genutzt habe.

Die digitalen Daten seien rechtswidrig gewonnen und dürften vor Gericht nicht verwendet werden, urteilten die Richter. Sie erklärten deshalb wie die Vorinstanzen die Kündigung des Mannes für unwirksam.

Az: 2AZR 681/16