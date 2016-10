Ein Verkauf der lukrativen und bei Kunden beliebten Unister-Portale wie flüge.de und ab-in-den-urlaub.de hätte den Gesellschaftern noch vor eineinhalb Jahren hunderte Millionen Euro einbringen können - das belegen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Heute ist das Unternehmen insolvent und sein Gründer tot.

Von Uwe Ritzer und Sebastian Pittelkow

November 2014: Unister-Gründer Thomas Wagner hat gerade turbulente Monate hinter sich gebracht. Zwei Razzien der Steuerfahndung hatten sein Unternehmen, den Leipziger Online-Reisevermittler Unister mit Portalen wie fluege.de und ab-in-den-urlaub.de, ordentlich durchgeschüttelt. Die Banken verwehrten daraufhin Kredite. Ermittlungen gegen ihn und andere Manager liefen unterdessen auf Houchtouren. Damals buchten Hunderttausende Deutsche jedes Jahr ihren Urlaub über die Unister-Portale. Ein Investor soll das Vorzeige-Start-Up aus dem Osten stabilisieren, wenn nicht retten. Das unverbindliche Angebot, das Wagner an diesem November-Tag vor zwei Jahren vor sich liegen sieht, stammt von der Mediengruppe RTL Deutschland, die zum Konzern Bertelsmann gehört: 635 Millionen Euro für die Reisesparte Unisters.

Mit dieser Summe hätten sich der damals 36-jährige Jungunternehmer und seine Gesellschafter für immer ab in den eigenen Urlaub verabschieden oder ganz neue Projekte starten können. Stattdessen verfasst Thomas Wagner am gleichen Tag umgehend eine Mail an andere Miteigentümer. Darin steht nur ein Satz: "Bertelsmann, allerdings sehr tief."

"Es ist viel Geld vernichtet worden

Heute, zwei Jahre nach diesem Millionen-Angebot, ist Thomas Wagner tot. Bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien kam er in diesem Sommer ums Leben. Er war auf dem Rückweg von einem windigen Kredit-Deal. Wagner wollte wohl zum letzten Strohhalm greifen, um sein inzwischen schwer angeschlagenes Unternehmen zu retten. Statt Bargeld erhielt er größtenteils Falschgeld. Der Internet-Star war offenbar betrogen worden. Mit ihm im Flugzeug starb neben dem Piloten und einem weiteren Fluggast auch ein zweiter Unister-Gesellschafter. Kurz darauf meldete die Dachgesellschaft der Unternehmensgruppe schließlich Insolvenz an.

Die Tragik dabei: Nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" gab es neben dem Angebot von RTL mehrere Millionen-Angebote, die erstmal unverbindlich waren. Zur heutigen Insolvenz hätte es so womöglich gar nicht kommen müssen. So sieht es auch Daniel Kirchhoff, bis zum Frühjahr 2015 Finanzchef und bis heute Gesellschafter der Unister-Gruppe: "Der überwiegende Teil der Gesellschafter hat sich damals dafür entschieden, so einen Verkaufsprozess durchzuführen. Aus Gesprächen, die ich noch mitbekommen habe, war mir bekannt, dass Thomas Wagner sich bei den Preisen leider nicht dazu durchringen konnte, dem Verkauf zuzustimmen. Und daran ist es dann gescheitert. Es ist also viel Geld vernichtet worden.“

Geheimprojekt "Ulanda"

Dem möglichen Verkauf der Unister-Reisesparte war eine umfangreiche Suche nach Investoren vorausgegangen. Codename für das Projekt im Unternehmen: "Ulanda". Angebote für die Reisesparte, die unter diesem Schlagwort Ende des Jahres 2014 im Haus eintrafen, reichten von den besagten 635 Millionen Euro der Mediengruppe RTL Deutschland, über 600 bis 700 Millionen (EQT) bis zu 900 Millionen (GoldmanSachs). Ebenfalls 900 Millionen Euro bot auch die ProSiebenSat.1 Media AG.

Das waren damals aber offenbar Lockangebote gewesen, ausdrücklich gekennzeichnet als "unverbindliche Angebote". ProSiebenSat.1 zum Beispiel schaute sich nach der 900-Millionen-Euro-Offerte die Unister-Gruppe genauer an und kam zu einem ernüchternden Ergebnis. Die Unternehmenszahlen seien lange nicht so gut wie ursprünglich angenommen. Drei Monate später reichte der Fernsehkonzern ein überarbeitetes, ebenfalls unverbindliches Angebot über nur noch 350 Millionen Euro nach. Selbst damit hätten alle Gesellschafter noch ein sehr gutes Auskommen gehabt. Doch Wagner soll einmal gesagt haben, dass es über eine Milliarde Euro schon sein müsse.

Wagner konnte nie genug haben - von der eigenen Firma

War der aus dem kleinen sachsen-anhaltischen Dessau stammende Online-Manager so vermessen geworden, dass er den wirtschaftlichen Schatten über dem eigenen Urlaubsparadies nicht sah? Wegbegleiter aus der Zeit sagen, es habe ihm nicht schnell genug höher, schneller, weiter gehen können. Er sei verliebt in die eigene Firma gewesen. Bis zu 18 Stunden-Arbeitstage, kaum Freizeit, abends mal für eine Stunde ins Fitnessstudio. Und nur 4500 Euro Monatsgehalt - für den Chef eines Internetimperiums mit zwischenzeitlich 2000 Mitarbeitern. Alles für den Erfolg - und der schien ihm am Ende über den Kopf gewachsen zu sein.

Die Resterampe Unister

Aktuell beschäftigt Unister noch um die 1000 Mitarbeiter. Wer sie und die Firma nach der Insolvenz übernimmt, das entscheidet inzwischen Insolvenzverwalter Lucas Flöther. Er bringt Ordnung in den zuvor ziemlich hemdsärmelig geführten Laden und hat nach eigenen Angaben "sechs konkrete Angebote" für die Reisesparte vorliegen. RTL ist dem Vernehmen nach dieses Mal nicht mehr dabei. Auch die in München ansässige ProSiebenSat.1 soll sich zurückhalten. Die Münchner hätten es, wenn überhaupt, eher auf die starken Marken von Unister wie "fluege.de" abgesehen als auf eine Firmen-Übernahme. So ist es aus der Fernsehbranche zu hören.

Bleiben Private-Equity-Fonds, die das Geld ihrer Anleger mit dem Kauf und Verkauf von Firmen vermehren. Solche Fonds sollen zu den sechs Bietern für die Reisesparte der Leipziger Internet-Gruppe gehören. Wer auch immer am Ende den Zuschlag erhält, die Summen werden wohl wesentlich geringer sein als noch vor eineinhalb Jahren.

Ungeachtet dessen laufen die Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung und Computerbetrugs gegen ehemalige führende Manager und Gesellschafter weiter. Ob und wann es zum Prozess kommt, ist offen. Auch Miteigentümer Daniel Kirchhoff ist beschuldigt. Er will mit der Staatsanwaltschaft kooperieren, sagt er, damit auch das Kapitel von Unister irgendwann beendet ist. Persönlich habe er mit dem Unternehmen aber abgeschlossen. Auch soweit hätte es nicht kommen müssen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland