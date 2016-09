Verkaufsgerüchte Wer will Twitter?

Wer gern in sozialen Netzwerken diskutiert und immer auf dem Laufenden bleiben will, ist meist bei Twitter. Doch entweder, alle, die so ticken, twittern bereits oder das Interesse ebbt ab. Neue Nutzer bleiben aus, dafür brodelt es in der Gerüchteküche.

Von Nicole Markwald, ARD-Studio Los Angeles

Keine Nachrichtensendung kommt in den USA zur Zeit daran vorbei, den Kurznachrichtendienst Twitter zu erwähnen. Grund: die Twitter-Tiraden von Donald Trump - und die Reaktionen darauf von seiner Konkurrentin Hillary Clinton. Twitter sei das Nachrichten-Epizentrum, hieß es jüngst beim Radiosender NPR.



Twitter ist ein Paradies für Newsjunkies und Liebhaber kontroverser Diskussionen. Aber vielleicht auch nur für die, denn schon seit Längerem hat der Dienst Schwierigkeiten, neue Nutzer anzulocken und Geld zu verdienen. Wieder mal machen Gerüchte die Runde, Twitter stehe zum Verkauf. Angeblich gibt es vier Interessenten für den Kurznachrichtendienst, wie zum Beispiel die IT-Firma Salesforce, für die vor allem die Daten der Twitter-Nutzer relevant sein dürften.

Interessent Nummer zwei ist groß, hat viel Geld und bislang eher wenig Erfolg im Bereich sozialer Netzwerke: Microsoft. Allerdings verdaut der Technologieriese gerade noch seinen letzten großen Einkauf: Erst im Juni hatte Microsoft das Karriere-Netzwerk LinkedIn für umgerechnet 23,2 Milliarden Euro übernommen.

Twitter und Disney? Das hat einen Reiz.

Überraschend wurde Interessent Nummer drei ins Spiel gebracht: Disney - das sich selbst gern "den glücklichsten Ort der Welt" nennt. Es wäre ein ungleiches Paar, gerade weil auf Twitter häufig die Fetzen fliegen und der Ton alles andere als freundlich sein kann.

Doch Twitter hat für das Medienunternehmen einen Reiz, sagt Farhad Manjoo, Technologie-Journalist bei der "New York Times": "Twitter hat zuletzt unter anderem versucht, sich als Begleiter zum Live-Fernsehen zu etablieren. Und Disney hat ein Paar Schwierigkeiten im TV-Bereich und die Sorge, dass Leute sich langfristig vom Fernsehen verabschieden. Wenn in Zukunft Zuschauer ihren Sport zum Beispiel auf sozialen Netzwerken schauen, könnte Twitter eine mögliche Absicherung dafür sein."

Twitter streamt zum Beispiel die drei Fernsehdebatten zwischen Trump und Clinton und hat damit begonnen, erste Spiele der NFL zu zeigen. Zum Disney-Konzern gehören unter anderem die Fernsehsender ABC und der Sportkanal ESPN.

Google gegen Facebook?

Den Disney-Plan vereiteln könnte der vierte Interessent: Google. Der Kauf von Twitter würde sich auf dem Konto kaum bemerkbar machen und vielleicht würde es endlich klappen mit dem Geldverdienen. Schließlich funktioniert es bei Google mit den Werbeeinnahmen. Farhad Manjoo meint: "Google hat viel Geld und kann sich Twitter leisten. Und Google hat seit geraumer Zeit probiert, selbst ein soziales Netzwerk aufzubauen, mit wenig Erfolg. Sein Konkurrent ist Facebook und Twitter wäre eine Möglichkeit, sich an Facebook heranzuwagen."

Doch die Hausaufgabe wäre für Google riesig: Twitter hat aktuell 313 Millionen Nutzer - Facebook 1,55 Milliarden.

Wer will Twitter?

