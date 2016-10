Der Ferienflieger TUIfly bekommt wegen fehlender Crews keine Flugzeuge mehr in die Luft. Davon schwer getroffen ist auch Air Berlin. Die Flugausfälle nach massenhaften Krankmeldungen beschäftigen nun die Politik.

Die kurzfristigen Krankmeldungen des Cockpit- und Kabinenpersonals bei TUIfly sorgen für immer mehr Chaos an den Flughäfen: Nachdem es in den vergangenen Tagen bereits zu zahlreichen Verspätungen und Flugausfällen gekommen war, musste die Fluggesellschaft für heute alle Flüge streichen. Rund 9000 Passagiere sind betroffen.

In den kommenden Tag rechnet TUIfly mit weiteren Annullierungen. Um Urlauber aus den Feriengebieten nach Hause zu bringen, hat die Konzernmutter TUI erneut Flugzeuge anderer Airlines gechartert.

Auch Air Berlin betroffen

Die Krankmeldungen treffen nicht nur TUIfly, sondern auch ihren Partner Air Berlin. Da etwa ein Drittel der Flotte samt Besatzung für Air Berlin fliegt, kam es auch bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft zu Ausfällen.

Mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und ver.di habe Air Berlin eine Krisenvereinbarung getroffen. Gemeinsam riefen sie Piloten, Flugbegleiter und Bodenbeschäftigte zu freiwilligen Einsätzen bis einschließlich Sonntag auf, teilte die Vereinigung Cockpit mit. Ziel sei es, den Flugbetrieb zu stabilisieren.

Sorgen um Jobverlust

Hintergrund der zahlreichen Krankmeldungen sind offenbar Sorgen der Mitarbeiter um ihre Zukunft wegen des geplanten Zusammenschlusses von Tuifly - einer Tochtergesellschaft des weltgrößten Reiseveranstalters TUI - mit Teilen der hoch verschuldeten Air Berlin. Am Mittwoch hatten TUI, Air Berlin sowie deren Großaktionär Etihad entsprechende Berichte bestätigt, über die bereits seit der vergangenen Woche spekuliert wurde. Arbeitnehmer fürchten, dass es dadurch zu Jobverlusten kommen kann.

Dobrindt fordert Verhandlungen

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt rief Beschäftigte und Management auf, interne Probleme am Verhandlungstisch zu lösen. Der "Bild"-Zeitung sagte er: "Das ist keine akzeptable Situation. Die Airlines müssen ihrer Verantwortung gegenüber den Fluggästen nachkommen. Interne Konflikte müssen am Verhandlungstisch ausgetragen werden und nicht auf den Rücken der Passagiere."

Auch der CSU-Abgeordnete Peter Ramsauer kritisierte die Krankmeldungen und Flugausfälle. "Das ist verantwortungslos gegenüber den Kunden", sagte er der Zeitung.

Die massenhaften Krankmeldungen scheinen allerdings keine organisierte Streik-Aktion zu sein: So lehnte die Flugbegleitergesellschaft Ufo jegliche Verantwortung dafür ab. Gegenüber der dpa sagte der Tarifexperte Nicoley Baublies: "Das ist definitiv kein Mittel zum Arbeitskampf für uns." Man rufe dazu nicht auf und distanziere sich klar von einem möglichen Missbrauch. Wegen der schlechten Informationspolitik der Fluggesellschaften zeigte Baublies jedoch Verständnis für Ängste und Sorgen der Flugbegleiter von TUIfly und Air Berlin.

Herbstferien in mehreren Ländern

Für Flugreisende kommen die Ausfälle bei den Fluggesellschaften zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt: In vier Bundesländern sind gerade Herbstferien, in vier weiteren beginnen die Ferien in der kommenden Woche.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. Oktober 2016 u.a. um 20:00 Uhr.