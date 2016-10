Kein fly bei TUI: Wegen der Häufung kurzfristiger Krankmeldungen seiner Mitarbeiter streicht das Unternehmen am Freitag fast alle der 108 geplanten Flüge. In den nächsten Tagen sei mit weiteren Annullierungen zu rechnen, kündigte TUIfly an.

Die kurzfristigen Krankmeldungen des Cockpit- und Kabinenpersonals bei TUIfly sorgen für immer mehr Chaos an den Flughäfen: Nachdem es in den vergangenen Tagen bereits zu zahlreichen Verspätungen und Flugausfällen gekommen war, musste die Fluggesellschaft für Freitag alle Flüge streichen. Heute wurden bereits 47 von 110 geplanten Flügen annulliert, teilte TUIfly mit. Betroffen sind vor allem Ziele auf den spanischen Inseln und in Griechenland sowie die entsprechenden Rückflüge.

In den nächsten Tag rechnet TUIfly mit weiteren Annullierungen. Das Um Urlauber aus den Feriengebieten nach Hause zu bringen, hat die Konzernmutter TUI erneut Flugzeuge anderer Airlines gechartert.

Auch Air Berlin betroffen

Die Krankmeldungen treffen nicht nur TUIfly, sondern auch ihren Partner Air Berlin. Da etwa ein Drittel der Flotte samt Besatzung für Air Berlin fliegt, kam es auch bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft zu Ausfällen. So habe TUIfly keinen einzigen der etwa 90 planmäßigen Flüge durchgeführt, sagte ein Air-Berlin-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Mit Hilfe anderer Crews habe Air Berlin aber 30 dieser 90 Flüge anbieten können.

Mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und ver.di habe Air Berlin eine Krisenvereinbarung getroffen. Gemeinsam riefen sie Piloten, Flugbegleiter und Bodenbeschäftigte zu freiwilligen Einsätzen bis einschließlich Sonntag auf, teilte die Vereinigung Cockpit mit. Ziel sei es, den Flugbetrieb zu stabilisieren.

Sorgen um Jobverlust

Hintergrund der zahlreichen Krankmeldungen sind offenbar Sorgen der Mitarbeiter um ihre Zukunft wegen des geplanten Zusammenschlusses von Tuifly - einer Tochtergesellschaft des weltgrößten Reiseveranstalters TUI - mit Teilen der hoch verschuldeten Air Berlin. Am Mittwoch hatten TUI, Air Berlin sowie deren Großaktionär Etihad entsprechende Berichte bestätigt, über die bereits seit der vergangenen Woche spekuliert wurde. Arbeitnehmer fürchten, dass es dadurch zu Jobverlusten kommen kann.

Sitz bald in Österreich?

Weitere negative Auswirkungen auf die Mitarbeiter werden vermutet: Im Gespräch mit tagesschau24 sagte ARD-Korrespondent Gerret Rudolph, dass auch die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki in dem neuen Unternehmen aufgehen soll. "Das lässt die Befürchtung aufkommen, dass die neue Gesellschaft ihren Sitz in Österreich haben könnte, denn dort verdienen die Mitarbeiter 20 Prozent weniger als hierzulande", so Rudolph.

Gerrit Rudolph, HR, zu den Auswirkungen von Streichungen zahlreicher Flüge

tagesschau24 15:30 Uhr, 06.10.2016







Die massenhaften Krankmeldungen scheinen allerdings keine organisierte Streik-Aktion zu sein: So lehnte die Flugbegleitergesellschaft Ufo jegliche Verantwortung dafür ab. Gegenüber der dpa sagte der Tarifexperte Nicoley Baublies: "Das ist definitiv kein Mittel zum Arbeitskampf für uns." Man rufe dazu nicht auf und distanziere sich klar von einem möglichen Missbrauch. Wegen der schlechten Informationspolitik der Fluggesellschaften zeigte Baublies jedoch Verständnis für Ängste und Sorgen der Flugbegleiter von TUIfly und Air Berlin.

Ein Fall von höherer Gewalt?

Für Flugreisende kommen die Ausfälle bei den Fluggesellschaften zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt: In vier Bundesländern sind gerade Herbstferien, in vier weiteren beginnen die Ferien in der kommenden Woche. Derweil beruft sich der TUI-Konzern bei den Crew-Engpässen auf höhere Gewalt: "Die massenhaften und äußerst kurzfristigen Krankmeldungen sind ein außergewöhnlicher und nicht vermeidbarer Umstand im Sinne von höherer Gewalt", betonte eine Sprecherin gegenüber der dpa. Für die Kunden bedeutet das, dass sie keine Schadenersatzansprüche geltend machen können. Bisher hatten Richter in solchen Fällen allerdings anders - sie argumentierten, dass die Fluggesellschaft auf eine Erkrankung vorbereitet sein und für Ersatz sorgen muss. Dabei ging es allerdings meist um einzelne und keine massenhafte Ausfälle.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 06. Oktober 2016 um 12:44 Uhr