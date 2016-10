Krankmeldungen gehen zurück TUIfly fliegt wieder

Nach den Ausfällen der vergangenen Tage ist die Fluggesellschaft TUIfly wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Vereinzelt könne es aber noch zu Verzögerungen kommen, sagte ein Sprecher. In der kommenden Woche sollen die Gespräche über die Zukunft der Airline fortgeführt werden.

Die Fluggesellschaft TUIfly ist nach den massiven Ausfällen der Vortage wieder zum normalen Betrieb zurückgekehrt. Am Sonntag sollten 114 Flüge starten - bis zum Mittag waren bereits rund 50 Flieger in der Luft, wie ein Sprecher der Airline sagte. Vereinzelt kann es nach Angaben der Fluggesellschaft aber noch zu Verzögerungen kommen.

In den kommenden Wochen soll im Unternehmen weiter über einen Umbau der Airline gesprochen werden. Tourismusforscher gehen nach den massiven Flugausfällen der Vortage von einem kurzfristigen Imageschaden aus. Derzeit sei der Schaden relativ groß, sagte Rainer Hartmann von der Hochschule Bremen. Potenzielle Kunden würden das aber - wie in vielen Bereichen des Tourismus - auch schnell wieder vergessen. Gerade bei der Wahl von Fluglinien achte man vor allem auf Sicherheit und auf den Preis.

Tausende Passagiere waren in den vergangenen Tagen von Ausfällen und Verspätungen betroffen. Viele Crew-Mitglieder von TUIfly hatten sich krankgemeldet, nachdem ein geplanter Umbau bekannt geworden war. TUIfly soll demnach mit Teilen von Air Berlin in eine neue Dachholding unter Führung von Etihad integriert werden soll. Vertreter der Arbeitnehmer befürchteten Jobverluste und kritisierten unkonkrete Informationen.

"Da muss jetzt verhandelt werden"

Am Freitag kam TUI den Forderungen mit einer Standort- und Tarifgarantie über mindestens drei Jahre entgegen. Zudem wurde eine Entscheidung über die geplante Neuordnung auf Mitte November verschoben. "Die Belegschaft ist froh, dass jetzt ein Dialog eintritt", sagte Karin Grobecker, Betriebsratschefin des TUIfly-Bodenpersonals. Das Thema sei aber noch nicht ausgefochten: "Da muss jetzt verhandelt werden."

Laut Angaben des Reisekonzerns TUI soll am Montag eine weitere Gesprächsrunde stattfinden, nach und nach werde das Konzept dann in Ausschüssen besprochen. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" waren am Wochenende noch rund 450 Mitarbeiter bei TUIfly krankgemeldet. Insgesamt hätten sich in einer Woche etwa 2000 Krankheitstage angesammelt.

Der Hauptgeschäftsführer der niedersächsischen Metallarbeitgeber (NiedersachsenMetall), Volker Schmidt, hatte vergangene Woche von einer "Form des versteckten Arbeitskampfes" gesprochen. Grobecker widersprach dem: Wenn sich ein Crew-Mitglied psychisch nicht wohlfühle, dürfe es nicht fliegen. Das sei Vorschrift. Einzelne Mitarbeiter könnten außerdem nicht streiken, das sei Sache der Gewerkschaft.