Spielwarenhändler Toys R Us Alle US-Filialen vor dem Aus

Seit Jahren kämpft die US-Spielwarenkette Toys R Us mit Milliardenschulden. Ein Käufer ist nicht in Sicht. Laut Medienberichten sollen nun alle rund 880 Filialen in den USA abgewickelt werden.

Der Spielwarenhändler Toys R Us will offenbar alle seine rund 880 Filialen in den USA schließen oder verkaufen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Laut "Washington Post" sind 33.000 Arbeitsplätze betroffen. Das Unternehmen solle nicht auf einen Schlag abgewickelt werden, sondern in mehreren Schritten.

Eine Stellungnahme von Toys R Us gibt es bislang nicht. Die Agentur AP berichtet unter Berufung auf einen Branchenkenner, Firmenchef David Brandon habe die Mitarbeiter in einer Telefonschalte informiert. Demnach solle Brandon mitgeteilt haben, dass nach der Abwicklung noch einige US-Filialen über die Firmensparte in Kanada weiter betrieben werden könnten. Auch den Geschäften in Frankreich, Spanien, Polen und Australien drohe das Aus.

Aufgrund des wachsenden Online-Handels blieben bei Toys die Kunden weg.

Milliardenschulden und kein Käufer in Sicht

Toys R Us ist in Milliardenhöhe verschuldet und bemüht sich schon länger erfolglos um einen Käufer. Im September 2017, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, hatte Toys R Us in den USA bereits Gläubigerschutz beantragt und 180 Filialen aufgegeben. Am Mittwoch hatte Toys R US angekündigt, alle Geschäfte in Großbritannien herunterzufahren. Der Spielwarenhändler kämpft mit der Konkurrenz des Onlinehandels. Er hat weltweit etwa 64.000 Angestellte.