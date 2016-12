Hacker haben den Industriekonzern ThyssenKrupp angegriffen. Die bereits im Frühjahr entdeckte Attacke konnte nach einer mehrmonatigen Abwehrschlacht beendet werden. Nach Einschätzung des Unternehmens waren Spezialisten aus Südostasien am Werk.

Professionelle Hacker haben den Industriekonzern ThyssenKrupp attackiert. Die mutmaßlich aus dem südostasiatischen Raum stammenden Angreifen hätten offenbar vor allem technologisches Know-how und Forschungsergebnisse stehlen wollen, teilte das Essener Unternehmen mit. Es bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Wirtschaftswoche". Demnach war es einer straff organisierten Cyberbande bereits im Frühjahr gelungen, in die IT-Systeme des Unternehmens einzudringen.

Nach einer "sechsmonatigen Schlacht" sei der Angriff nun aber "vorbei und zurückgeschlagen", sagte ein Sprecher. Ob ein Schaden etwa durch Verlust geistigen Eigentums entstand, könne bislang nicht verlässlich eingeschätzt werden. Allerdings hätten Hacker Daten nur im geringen Umfang abgreifen können und zielten dabei auf Unternehmensbereiche für die Auftragsplanung von Industrieanlagen und die Stahlerzeugung in Europa.

"Kein vollständiger Schutz"

Besonders gut abgesicherte Abteilungen wie ThyssenKrupp Marine Systems oder die Steuerungs-IT der firmeneigenen Hochöfen und Kraftwerke in Duisburg seien nicht betroffen gewesen. Auch die Systeme von Vorstand und Aufsichtsrat seien in dem DAX-Konzern besonders geschützt. Solch hochsensiblen Konzernbereiche betreibt ThyssenKrupp bereits seit Jahren in speziellen Hochsicherheitszonen.

Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, hätten forensische Analysen ergeben, dass die Täter aller Voraussicht nach "mit staatlicher Hilfe und den besten Angriffstechniken hochgerüstet" gewesen seien. Aus den Zeiten der Angriffe habe die firmeninterne IT-Abwehr geschlossen, dass die Angreifer ihren Ursprung in China oder einem anderen Land in Südostasien haben. Es könne sich aber auch um eine absichtlich ausgelegte falsche Fährte handeln, heißt es weiter. Der Fall lasse nicht auf Sicherheitsmängel schließen, betonte der Industriekonzern. Auch menschliches Versagen sei auszuschließen. Nach Ansicht von Experten gebe es vielmehr "in den komplexen IT-Landschaften von Großunternehmen" keinen vollständigen Schutz gegen derartige Angriffe.

Cyberattacken im Wahlkampf?

Doch nicht nur Großunternehmen sind anfällig für Cyberattacken. Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl warnte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) erneut vor einem Anstieg entsprechender Angriffe auf politische Institutionen, Regierungsmitglieder, Bundestagsabgeordnete und ihre Mitarbeiter. "Die Hinweise auf Versuche einer Beeinflussung der Bundestagswahl im kommenden Jahr verdichten sich", sagte BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen. Aus Cyberattacken erlangte Informationen könnten im Wahlkampf auftauchen, um Politiker zu diskreditieren, warnte er.

Nach BfV-Angaben war in den vergangenen Monaten ein starker Anstieg sogenannter Spear-Phishing-Attacken gegen Parteien und Bundestagsfraktionen zu verzeichnen. Dabei wird eine E-Mails von einer vermeintlich vertrauenswürdigen Quelle verschickt, die den Empfänger an eine mit Schadsoftware infizierte Webseite weiterleitet. "Propaganda und Desinformation, Cyberangriffe, Cyberspionage und Cybersabotage sind Teil der hybriden Bedrohung für westliche Demokratien", sagte Maaßen. Das geänderte Informationsverhalten der Nutzer in sozialen Medien sei ein ideales Einfallstor für gezielte Desinformation.