Der US-Forscher Richard Thaler wird mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Das teilte die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie in Stockholm mit. Der Verhaltensökonom lehrt an der University of Chicago und sei ein "Pionier" auf diesem neuen Feld, begründete die Jury ihre Entscheidung. In der Verhaltensökonomik geht es um psychologische Faktoren, die hinter wirtschaftlichen Entscheidungen stehen.

Thaler habe gezeigt, dass begrenzte Rationalität, soziale Präferenzen und ein Mangel an Selbstbeherrschung systematisch Entscheidungen und Marktergebnisse beeinflussten, hieß es in der Begründung weiter.

Kein "echter" Nobelpreis

Streng genommen ist der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft gar kein Nobelpreis. Er geht zumindest nicht auf den letzten Willen von Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurück. Der Schwede hatte in seinem Testament nur Preise für Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden genannt.

Offiziell bezeichnet ihn die Nobelstiftung deshalb auch nicht als Nobelpreis, sondern als "Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel". Den Wirtschaftspreis stiftete die schwedische Reichsbank in Erinnerung an ihn 1968. Seitdem wurden vor allem Ökonomen aus den Vereinigten Staaten ausgezeichnet. Nur ein Deutscher hat die Auszeichnung bisher bekommen: der Bonner Spieltheoretiker Reinhard Selten im Jahr 1994.

Im vergangenen Jahr waren Oliver Hart und Bengt Holmström für ihre Forschung zur Ausgestaltung von Verträgen ausgezeichnet worden. Überreicht werden die Auszeichnungen am 10. Dezember, dem Todestag von Stifter Nobel.

