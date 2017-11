Neue Prototypen Tesla baut jetzt auch groß - und schnell

Der Elektroautobauer Tesla will auch das Lkw-Geschäft aufmischen und greift zudem das Kerngeschäft von Porsche an. Firmenchef Musk stellte einen strombetriebenen Sattelschlepper und einen neuen Roadstar vor. Aber Tesla hat gerade auch viele Probleme.

Von Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles

Als "das Biest" hatte Tesla-Firmenchef Elon Musk das neuste Fahrzeug seiner Flotte angekündigt. Der Vorstandsvorsitzende von des Elektroautobauers geizt nicht mit markigen Worten, wenn es um seine Fahrzeuge geht. "Es wird Sie umhauen", so Musk. Technisch verspricht der neue Tesla-Sattelschlepper einiges. Er soll bei voller Beladung von null auf knapp hundert Km/h in fünf Sekunden beschleunigen, sagt Musk.

Für eine schnelle Akkuaufladung sollen so genannte Megacharger sorgen. Der Betrieb eines Elektrotrucks soll laut Tesla zwanzig Prozent günstiger sein als bei einem herkömmlichen Diesel-Lkw. Tesla verspricht, dass er pannenfrei 1,6 Millionen Kilometer schaffen kann. Einen konkreten Preis für den Sattelschlepper nannte Musk nicht.

Der Tesla-Elektro-Truck - laut Firmenangaben pannenfrei auf 1,6 Millionen Kilometern. Der Truck soll bei voller Beladung von null auf knapp hundert Km/h in fünf Sekunden beschleunigen.

"One more thing"

Der Tesla Semi, so der Name des Sattelschleppers, soll außerdem mit der Möglichkeit für autonomes Fahren ausgestattet werden. Der Truck bremse vollautomatisch und halte die Spur, wenn ein Notfall eintrete, so Musk. Für Sicherheit sorge außerdem die besondere Bauweise der Fahrerkabine. Dort sitze der Fahrer in der Mitte. Damit spart sich Tesla auch verschiedene Versionen für den Links- oder Rechtsverkehr.

Ähnlich wie bei den Apple-Präsentationen hob sich Musk ein besonderes Bonbon noch für den Schluss auf. Sein "One more thing" - eine Sache noch - ist eine neue Version des Tesla-Roadsters, die nun produziert werde.

Tesla-Chef Elon Musk präsentiert den neuen Roadstar.

Schnellste Beschleunigung unter Serienautos

Der Roadstar soll die schnellste Beschleunigung unter Serienautos haben und von null auf knapp hundert Stundenkilometer in 1,9 Sekunden kommen. Der Roadster soll 2020 verfügbar sein, der Elektro-Lkw 2019.

Ob dieses Ziel zu halten sein wird, ist eine viel diskutierte Frage. Denn die Firma kommt schon nicht mit der Produktion des Model 3 hinterher - dem ersten massentauglichen Fahrzeug von Tesla für knapp 30.000 Euro.

Als Käufer musste man sich voranmelden - und eine Anzahlung leisten - doch viele Käufer warten. Denn gerade erst kündigte das Unternehmen an, dass erst Ende des ersten Quartals 2018 - drei Monate später als zunächst geplant - eine Produktionsrate von 5000 Stück des Model 3 in der Woche erreicht werden soll.

Der Tesla-Roadstar soll von null auf knapp hundert Stundenkilometer in 1,9 Sekunden kommen. Der Elektroautobauer aus Kalifornien plant, den neuen Roadster ab 2020 zu verkaufen.

Tesla stellt Elektro-Lkw vor

Katharina Wilhelm, ARD Los Angeles

17.11.2017 10:37 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 17. November 2017 um 10:00 Uhr.