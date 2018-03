Der jüngst in Kalifornien verunglückte Tesla fuhr im Autopilot-Modus. Das teilte das Unternehmen nach dem tödlichen Crash mit. Der Fahrer habe Warnsignale ignoriert und die Hände nicht ans Steuer genommen.

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

In einer Erklärung auf der Website von Tesla teilte das Unternehmen mit, dass die Autopilot-Funktion zum Zeitpunkt des Unfalls aktiviert gewesen sei. Das habe die Auswertung des Bord-Computers ergeben.

Fahrer beschwerte sich über Autopilot

Zuvor hatte sich die Familie des Unfall-Opfers an die Öffentlichkeit gewandt: Der 38-jährige Fahrer, der bei dem Unfall in der vergangenen Woche starb, habe sich mehrfach bei dem Hersteller über die Autopilot-Funktion beklagt.

Bei Tesla hieß es nun: Der Fahrer habe die Abstandskontrolle auf minimale Distanz gestellt. Außerdem habe er seine Hände während des Unfalls nicht am Lenkrad gehabt, obwohl ihn das Computer-System sowohl visuell als auch mit Tonsignalen dazu mehrfach aufgefordert habe. Sechs Sekunden vor dem Aufprall auf die Mittelleitplanke seien seine Hände nicht am Lenkrad gewesen.

Kalifornien: Keiner will Test-Lizenzen

Es ist bereits der zweite tödliche Unfall mit einem Roboterauto. Vor knapp zwei Wochen war eine Frau in Arizona von einem Uber-Testfahrzeug überfahren worden, als sie nachts die Fahrbahn überquert hatte. Uber hatte daraufhin alle Testfahrten bis auf weiteres eingestellt. Ab nächster Wochen können Unternehmen auch in Kalifornien Test-Lizenzen für Roboterautos ohne Fahrer beantragen. Gegenüber der ARD teilte die Behörde in Sacramento mit, dass bislang kein Hersteller eine Test-Lizenz beantragt habe.

Marcus Schuler, ARD Los Angeles, zzt. Silicon Valley

