Anfang der Woche hatte es noch gut für eine einvernehmliche Lösung in der Übernahme von Kaiser's Tengelmann ausgesehen. Doch wie nun die "SZ" meldet, wird die Supermarktkette voraussichtlich doch zerschlagen. Auch Rewe-Chef Caparros erklärte die Verhandlungen für gescheitert.

Rewe-Chef Alain Caparros hat die Verhandlungen über die Rettung der angeschlagenen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann für gescheitert erklärt. Zugleich legte er ein erweitertes Angebot an Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub vor, wie Rewe mitteilte. Rewe sei bereit, Kaiser's Tengelmann als Ganzes zu übernehmen. "Herr Haub muss nun entscheiden, ob er diese Chance noch ergreifen will oder seine nun seit zwei Jahren dauernde Verweigerungshaltung fortsetzt", hieß es in der Mitteilung.

Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass Kaiser's Tengelmann voraussichtlich doch zerschlagen wird. Über diese Entscheidung wolle Haub die Mitarbeiter am Freitag informieren, hieß es unter Berufung auf eigene Informanten. Ein für Samstag geplantes Treffen mit anderen an Lösungsversuchen beteiligten Konzernen sei damit hinfällig.

Gegen eine Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch den Konkurrenten Edeka hatten die Unternehmen Rewe, Norma und Markant geklagt. Noch Anfang der Woche hatte es jedoch nach einer einvernehmlichen Lösung für das Unternehmen ausgesehen, bei der möglicherweise einige Supermärkte an Rewe gehen könnten.