Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will die Lufthansa-Tochter Eurowings bestreiken. UFO bleibe "keine Wahl", erklärte die Gewerkschaft. Der Konflikt schwelt bereits seit zwei Jahren. Es geht um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter.



Im Tarifkonflikt mit dem Kabinenpersonal bei der Lufthansa-Tochter Eurowings in Deutschland stehen die Zeichen auf Streik. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO erklärte, ihr bleibe keine andere Wahl, als mit Arbeitskampfmaßnahmen die Forderungen durchzusetzen, nachdem die Eurowings-Geschäftsführung am Mittwochabend den eigenen Vorschlag einer Schlichtung vom Tisch genommen habe.

Der Konflikt zwischen UFO und Eurowings schwelt bereits seit zwei Jahren. Im Kern geht es um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter. Das Personal der Billigfluglinie Eurowings wird nicht nach den Lufthansa-Tarifen bezahlt werden, sondern schlechter vergütet.

Nähere Informationen am Nachmittag

Zum weiteren Vorgehen will sich UFO-Tarifvorstand, Nicoley Baublies, am Nachmittag per Videonachricht äußern.

Im September hatte bereits die Konkurrenzgewerkschaft Verdi einen Warnstreik des Kabinenpersonals bei Eurowings Deutschland organisiert, in dessen Folge acht Flüge ausfielen. Verdi und UFO konkurrieren in dem Betrieb miteinander.

