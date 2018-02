Die Warnstreiks der IG Metall erreichen am dritten Tag ihren Höhepunkt: In Süddeutschland stehen bei den Autobauern die Bänder still. Im Norden lassen die Mitarbeiter von Airbus die Arbeit ruhen.

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie nimmt die Gewerkschaft IG Metall am dritten Tag der Ausstände vor allem den Norden und Süden Deutschlands ins Visier.

In Bayern ließen seit Mitternacht ließen etwa 7000 Beschäftigte bei BMW in München die Arbeit ruhen. "Das ganze Stammwerk steht still", sagte der Gewerkschaftssprecher Horst Lischka. Im größten deutschen BMW-Werk in Dingolfing beteiligten sich 13.700 Beschäftigte ab 5.00 Uhr morgens am Ausstand. "1600 Autos können heute nicht gebaut werden", umschrieb Robert Grashei von der IG Metall die Lage.

Auch die Audi-Beschäftigten in Ingolstadt und Münchsmünster machten am frühen Morgen die Werkstore dicht und stellten die Produktion ein. Bereits am Donnerstag hatten in Bayern rund 23.000 Arbeitnehmer gestreikt, vor allem in der Zulieferindustrie.

In Berlin schlossen sich 2500 Metall des Mercedes-Benz-Werks in Marienfelde und 2000 Mitarbeiter des BMW-Motorradwerks in Spandau an.

In Baden-Württemberg trafen die Streiks vor allem Daimler, Porsche und Mercedes. "Im Daimler-Werk in Sindelfingen sind alle Zufahrtstore mit Streikposten besetzt", sagte die örtliche Gewerkschaftssprecherin Rebekka Henschel. Im Daimler-Werk Untertürkheim und im Porsche-Werk Zuffenhausen habe sich die komplette Nachtschicht an den Warnstreiks beteiligt.

Die Münchener Metaller brennen für die Sachen: Ihre Lohnforderung erleuchtet auf einer Feuertonne.

Werkstore dicht, Produktion eingestellt

Im Norden legten die Beschäftigten des Flugzeugbauers Airbus die Arbeit nieder: Mehrere Werke in Hamburg, Bremen und Niedersachsen traten in den Ausstand, auch mehrere Zulieferer beteiligten sich an den Streiks. Auf den Werften TKMS in Kiel, Neptun und Caterpillar in Rostock und Meyer in Papenburg hatte die IG Metall insgesamt 30.000 Mitarbeiter ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen.

Insgesamt erwartet die Gewerkschaft, dass sich bis zu 300.000 Beschäftigte der Metallindustrie am Freitag an den Streiks beteiligen. Am Mittwoch und Donnerstag hatten mehr als 100.000 Beschäftigte in rund 100 Betrieben die Arbeit eingestellt, um im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern Druck aufzubauen.

In mehreren Bundesländern hatten die Arbeitgeber Klagen gegen die 24-stündigen Warnstreiks eingereicht. Die Streiks am Donnerstag hatten insbesondere das Bundesland Nordrhein-Westfalen getroffen. Luitwin Mallmann, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber in NRW, beklagte einen erheblichen Schaden, der den Unternehmen durch die bisherigen Aktionen bereits entstanden sei. Er bezeichnete die 24-stündigen Streiks als "völlig ungerechtfertigte Eskalation" im laufenden Verhandlungsprozess.

Im Hamburger Werk des Flugzeugbauers Airbus ruhte die Arbeit.

Knackpunkt der Verhandlungen: Arbeitszeitverkürzung

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber haben annähernd drei Prozent geboten. Knackpunkt der Tarifrunde ist die Forderung der Gewerkschaft, dass jeder Beschäftigte seine Arbeitszeit von 35 auf 28 Stunden verkürzen können soll - mit teilweisem Lohnausgleich für Schichtarbeiter und Beschäftigte mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen.

Die Arbeitgeber halten dies für illegal. Die Forderung nach kürzerer Arbeitszeit passe "politisch überhaupt nicht in die Zeit", sagte der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Rainer Dulger. Sie drohe vielmehr den Fachkräftemangel weiter zu verschärfen. Der geforderte Lohnausgleich sei ungerecht. "Wir können einer solchen Forderung nicht zustimmen", sagte Dulger. Er signalisierte jedoch Gesprächsbereitschaft: "Wir wollen zurück an den Verhandlungstisch", sagte Dulger.

Der nordrhein-westfälische IG Metall-Chef Knut Giesler drohte hingegen mit einer weiteren Eskalation. "Die Arbeitgeber sollten erkennen, dass sie gegenüber ihrem letzten Angebot deutlich nachlegen müssen. Dann können die Verhandlungen am kommenden Montag fortgesetzt werden", sagte er. Sollte dies nicht geschehen, sei die IG Metall zur Ausweitung von ganztägigen Warnstreiks oder für eine Urabstimmung und flächendeckende Streiks bestens aufgestellt, so Giesler.

Die regional geführten Verhandlungen könnten frühestens am Montag in der dann sechsten Runde in Baden-Württemberg fortgesetzt werden. Man habe bereits Räume in Stuttgart für weitere Verhandlungen angemietet, ließ die IG Metall Baden-Württemberg wissen. Ein Abschluss hätte Signalwirkung für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche, darunter rund 700 000 Metaller in Nordrhein-Westfalen.

IG Metall ruft erneut zu Warnstreiks auf

tagesschau 12:00 Uhr, 02.02.2018, Anna Mundt, NDR







Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 02. Februar 2018 um 12:00 Uhr.