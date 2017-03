Nach dem Streik ist vor dem Streik: Am Samstagmorgen hatte das Bodenpersonal den Streik an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld beendet, am Montag müssen Passagiere erneut mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen.

Passagiere müssen zum Wochenstart erneut mit Verspätungen und Flugausfällen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 2.000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem weiteren Streik aufgerufen. Das teilte sie am Sonntagmorgen mit. Der Ausstand soll am Montagmorgen gegen 4.00 Uhr mit Beginn der Frühschicht starten und am Dienstagmorgen mit dem Ende der Nachtschicht gegen 5.00 Uhr enden.





"Wiederum haben die Arbeitgeber leider nicht reagiert, sie haben kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt und die Zeit über das Wochenende ungenutzt verstreichen lassen", teilte Verdi-Streikleiter Enrico Rümker mit. Daher verschärfe sich der Konflikt. Die Gewerkschaft sei aber weiter gesprächsbereit. Die frühe Ankündigung des Streiks erfolge aus Rücksicht auf die Fluggäste.

Nach den vorangegangenen Streiks des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen war der Regelbetrieb am Samstagmorgen wieder angelaufen. Die Streiks seien um 5 Uhr beendet worden, sagte eine Sprecherin der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB). In Tegel gab es am Morgen aber noch Anlaufschwierigkeiten: Einige Flüge fielen aus, andere verspäteten sich. In Schönefeld klappte die Wiederaufnahme des Flugbetriebs besser.





Durch die Arbeitsniederlegungen des Bodenpersonals an den beiden Berliner Flughäfen waren laut FBB so gut wie alle Flüge in Tegel und Schönefeld ausgefallen - fast 700 Verbindungen. Der Streik hatte mit der Frühschicht am Freitag gegen 4 Uhr begonnen.

Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde

Verdi fordert innerhalb eines Jahres einen Euro mehr pro Stunde, die Arbeitgeber wollen die Gehaltserhöhung auf vier Jahre strecken. Das Bodenpersonal bekommt derzeit etwa elf Euro pro Stunde. Die Beschäftigten beim Bodenpersonal hatten sich vergangene Woche bei einer Urabstimmung zu fast 99 Prozent für den Arbeitskampf ausgesprochen. Danach hatte die Arbeitgeberseite zwar ein neues Angebot vorgelegt - dieses hatte Verdi jedoch als nicht verhandelbar zurückgewiesen und Nachbesserungen verlangt.





Andreas Splanemann, Sprecher bei Verdi Berlin-Brandenburg, erläuterte: "Es geht um einen Niedriglohnbereich. Viele arbeiten in Teilzeit, ganz viele müssen aufstocken, einen zweiten Job machen, um über die Runden zu kommen. Deswegen sagen wir, das ist gerecht, einen deutlichen Zuwachs zu fordern."

Viele Reisende sind gar nicht erst gekommen

Wegen des Streiks des Bodenpersonals waren am Freitag hunderte Flüge gestrichen worden. In Tegel wurden inklusive Frachtflüge insgesamt 466 Verbindungen gestrichen, in Schönefeld waren es 204. Nach Angaben der Flughafengesellschaft blieb Chaos jedoch aus. Viele Reisende seien vorab über den Streik informiert worden und gar nicht erst zum Flughafen gekommen.



Einige Fluglinien wollten ihre für Berlin bestimmten Flüge umleiten - etwa nach Leipzig und Dresden, deren Flughäfen nach Angaben ihrer Sprecher jeweils mindestens 25 Landungen übernehmen wollten. Die Passagiere sollten von dort aus mit Bussen weiter nach Berlin

gebracht werden. Die beiden sächsischen Airports dienten nicht zum ersten Mal als Alternative, sagte der Pressesprecher des Flughafens Dresden, Christian Adler. "Im Moment sind es außergewöhnlich viele Ausweichlandungen."