Wie du mir, so ich dir: Kaum hatte US-Präsident Trump zusätzliche Strafzölle angedroht, kündigte China zusätzliche Gegenmaßnahmen an. Es ist eine deutliche Kampfansage aus Peking.

China will nach eigenen Angaben im Handelsstreit mit den USA nicht klein beigeben. Man sei darauf vorbereitet, die "protektionistische Handelspolitik der Vereinigten Staaten" um jeden Preis zu bekämpfen, erklärte das chinesische Handelsministerium in einer ersten Reaktion.

"Wenn die USA den Widerspruch aus China und der internationalen Gemeinschaft ignorieren, wird China bis zum Ende gehen", heißt es. Man wolle keinen Handelskrieg, fürchte einen solchen Krieg aber auch nicht. Wie die neuen Gegenmaßnahmen aussehen sollen, ist noch nicht bekannt. Als Schuldigen für die Eskalation sieht man in Peking aber eindeutig die USA.

Retourkutsche für Retourkutsche

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, er lasse von den zuständigen Stellen weitere Strafzölle auf Einfuhren aus der Volksrepublik prüfen. Sie sollen demnach eine Umfang von etwa 100 Milliarden US-Dollar haben. Trump begründete das mit "unfairen Vergeltungsmaßnahmen Chinas".

Damit schaukelt sich der Handelsstreit zwischen den USA und China immer weiter hoch. Erst am Mittwoch hatte Washington eine Liste mit 1300 chinesischen Importwaren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar veröffentlicht, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. China konterte mit der Ankündigung, ebenfalls mehrere US-Produkte im Volumen von 50 Milliarden Dollar mit Strafzöllen zu belegen.

Dort treffen, wo es wehtut

Beide Seiten zielen auf die wichtigsten Produkte der Gegenseite: Die USA wollen vor allem Produkte der chinesischen Hochtechnologie mit Zöllen belegen, China will mit Zöllen auf Agrarprodukte den ländlichen Raum in den USA treffen, wo Trump besonders viele Wähler hat.

Die USA wollen mögliche neue Zölle erst 60 Tage lang prüfen. Gegenseitigen Strafabgaben würden damit frühestens im Juni in Kraft treten, was beiden Seiten Zeit für Verhandlungen gibt. Im Gegensatz zu seinem wichtigsten Wirtschaftsberater bleibt Trump aber hart. Bei einer Rede im Bundesstaat West Virginia sagte er, es sei an der Zeit, China davon abzubringen, "die USA auszunutzen".

Farmer in den USA reagierten besorgt auf die drohende Eskalation im Handelskonflikt mit den USA. Die Androhung neuer Strafzölle für chinesische Güter verknüpfte Trump deshalb mit einem Auftrag an seinen Agrarminister Sonny Perdue: Dieser solle einen Plan "zum Schutz unserer Farmer erarbeiten".

Axel Dorloff, ARD Peking

Über dieses Thema berichteten NDR Info in den Nachrichten am 06. April 2018 um 09:15 Uhr und Deutschlandfunk am 06. April 2018 um 10:00 Uhr.