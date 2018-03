Spantax und Spanien-Urlaub wurden lange in einem Atemzug genannt. Die Chartergesellschaft hatte sich auf das Deutschlandgeschäft spezialisiert. Heute vor 30 Jahren kam das Aus.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Wer auf dem Flughafen Palma de Mallorca landet und aus dem Fenster schaut, sieht am Ende des Rollfelds ein Flugzeugwrack: eine Convair 990 Coronado.

Die Maschine steht dort seit 1988 und rostet vor sich hin. Für Javier Rodriguez ist es ein trauriges Bild. Trotzdem nennt er das Flugzeug einen Schatz. Auf der ganzen Welt gibt es nur noch vier Maschinen dieses Typs. Dieses Exemplar flog lange für Spantax, sagt Rodriguez. "Diese Fluggesellschaft war jahrelang die größte Charterlinie Europas und brachte unzählige Deutsche nach Spanien. Viele kennen Mallorca durch Spantax."

Der Aufstieg von Spantax begann Anfang der 1960er-Jahre: Die Airline spezialisierte sich auf den deutschen Markt, stationierte ihre Flugzeuge auf Mallorca und auf Gran Canaria, baute Verbindungen zwischen den Inseln und deutschen Flughäfen auf.

Die Convair 990 Coronado flog für Spantax Urlauber nach Spanien - heute rostet sie auf Mallorca vor sich hin.

Fuhlsbüttel oder Finkenwerder? Hauptsache Hamburg

Doch die Fluggesellschaft sorgte nicht nur für positive Nachrichten: Zum Beispiel 1967, als der Chef von Spantax, selbst Pilot, eine Coronado von Palma nach Hamburg flog. Es war ein Werbeflug mit Journalisten an Bord. Doch der Spantax-Chef verwechselte die Flughäfen: Anstatt auf dem Hamburger Airport in Fuhlsbüttel zu landen, steuerte er die Piste der heutigen Airbus-Werft im Stadtteil Finkenwerder an.

"Er sah die Piste aus der Luft und landete einfach", erzählt Rodriguez. "Die Bahn war nur 1000 Meter lang - eigentlich zu kurz für ein 60 Tonnen schweres Flugzeug mit 155 Menschen an Bord. Doch er war ein guter Pilot, das Flugzeug war sehr gut. Nur er war wohl etwas zerstreut." Damals kam niemand an Bord zu Schaden. Allerdings vermutete die Flugsicherung ein Unglück, als die Maschine vom Radar verschwand.

Katastrophe im Nebel

Ein Tiefschlag für Spantax folgte 1972: Der Pilot einer anderen Coronado verlor beim Start auf Teneriffa im Nebel die Kontrolle über das Flugzeug, das nach München fliegen sollte. Es überschlug sich und zerschellte am Boden. Alle 148 Passagiere und die sieben Besatzungsmitglieder kamen ums Leben.

Sechs Jahre später folgen für Spantax wieder negative Schlagzeilen - mit der berühmten Bruchlandung in Köln. "Die Mannschaft im Tower des Flughafens Köln/Bonn scheint ihren Augen nicht zu trauen. Ohne ausgefahrenes Fahrwerk steuert ein Jet der Spantax die Landepiste an. An Bord sind 137 Urlauber", berichtete das Fernsehmagazin "Monitor" damals.

Es stellt sich heraus: Die Piloten hatten schlicht vergessen, das Fahrwerk auszufahren. Die Maschine setzte mit dem Rumpf auf, Funken flogen, ein Flügel fing Feuer. Nur weil zwei Fahrzeuge der Flughafenfeuerwehr neben der Piste standen, konnte eine Katastrophe verhindert werden.

Kein Mensch wurde ernsthaft verletzt. Doch das Image der Fluggesellschaft litt. Mehrere große Reiseveranstalter kündigten Anfang der 1980er-Jahre ihre Verträge mit Spantax. Ein paar Jahre schaffte es die Airline noch, doch 1988 ging ihr das Geld aus.

"Dank Flugzeugen wie diesem"

Die alte Coronado in Palma gehört zu den letzten Erinnerungsstücken an die Gesellschaft - mit den vier im Wind klappernden Triebwerken. Fliegen wird die Maschine nicht mehr. Aber sie soll restauriert werden, so Rodriguez. Auch wenn die Finanzierung dafür noch nicht gesichert ist, der Plan dafür steht.

Er sagt: "Wir sollten dieses Erinnerungsstück bewahren. Dieses Flugzeug ist fundamental für die Luftfahrtgeschichte - vor allem für die Mallorcas. Wir leben hier schließlich vom Tourismus. Nun sind wir eine der reichsten Regionen Spaniens, dank der Urlauber und Flugzeugen wie diesem."

