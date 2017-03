Heute soll der Handel mit Snapchat-Aktien an der New Yorker Börse beginnen. Das Mutterunternehmen der App setzte den Preis auf 17 Dollar pro Stück fest. Der Bösen-Debütant rechnet mit Einnahmen in Höhe von mehr als drei Milliarden Dollar.

Die Muttergesellschaft der Nachrichten-App Snapchat gibt ihre Aktien zum Debüt an der New Yorker Börse zu einem Stückpreis von 17 Dollar aus. Der Ausgabepreis liegt damit über der zuvor abgesteckten Spanne von 14 bis 16 Dollar.

Bei der Erstplatzierung sollen insgesamt 200 Millionen Aktien ausgegeben werden. Die Platzierung erreicht damit ein Volumen von 3,4 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro), wie die Snap Inc. mitteilte.

Der Firmenwert wird auf 24 Milliarden Dollar (22,73 Milliarden Euro) geschätzt - der höchste Betrag in der Technologiebranche, seit Facebook 2012 den Einstand feierte. Die Einnahmen aus dem Börsengang sollen unter anderem für Unternehmenszukäufe verwendet werden.

Bislang kein Gewinn

Snap wagt den Sprung auf das Handelsparkett, obwohl die Firma keinen Gewinn macht. Im vergangenen Jahr wuchs sogar der Verlust. Das Nutzerwachstum hat sich wegen der scharfen Konkurrenz zu Facebook abgeschwächt. Früheren Firmendokumenten zufolge will Snap den neuen Aktionären kein Mitspracherecht einräumen und verspricht auch keine Gewinne.

Snapchat startete 2012. Anders als bei WhatsApp - das zu Facebook gehört - werden die versendeten Nachrichten oder Fotos nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht, was viele Nutzer zu schätzen wissen. Das Unternehmen nimmt vor allem mit Werbung Geld ein. Neben der App produziert das Unternehmen auch eine tragbare Kamera ("Spectacles") in Form einer Sonnenbrille.