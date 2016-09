Stellenabbau bei Siemens 1700 Arbeitsplätze fallen weg

Siemens streicht an vier Standorten Stellen: In Nürnberg, Ruhstorf, Bad Neustadt/Saale und in zwei Erlanger Werken sollen insgesamt 1700 Jobs wegfallen. Geprüft wird, ob Mitarbeiter innerhalb des Konzerns auf andere Arbeitsplätze wechseln können.

Der Elektrokonzern Siemens streicht in seiner Antriebssparte 1700 Stellen. Betroffen sind Mitarbeiter an den Standorten Nürnberg, Ruhstorf, Bad Neustadt/Saale und Erlangen. Vorausgegangen waren monatelange Verhandlungen zwischen Unternehmen und Arbeitnehmervertretern über einen Interessenausgleich für die deutschen Standorte.

Der nun vorgesehene Stellenabbau fällt geringer aus als ursprünglich geplant. Zunächst war von rund 2000 Stellen in Deutschland und 2500 Jobs weltweit die Rede gewesen, die gestrichen oder verlagert werden sollen.

Die betroffenen Mitarbeiter seien enttäuscht, so Bayerns IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler. Siemens habe zwar zugesagt, alle Produktionsstandorte zu erhalten, doch gebe es große Sorgen vor allem um Ruhstorf, sagte er. Dort sollten lediglich Teile der Elektromotorenfertigung erhalten bleiben. "Es gibt große Sorgen, ob das, was hier vereinbart ist, nach vier Jahren noch leben wird", sagte Wechsler. Ruhrstorf ist der Standort, an dem es ohnehin die stärksten Einschnitte geben soll.

Nachfrageflaute und Preisdruck

Als Grund für den Arbeitsplatzabbau nennt Siemens vor allem die Nachfrageflaute in der Öl- und Gasbranche, die Preisdruck und eine mangelnde Auslastung der Werke mit sich bringe. Das Geschäftsfeld mit zuletzt weltweit rund 45 000 Beschäftigten bietet etwa Getriebe, Motoren, Antriebe und Kupplungen für die Öl-, Gas- und Bergbauindustrie. Damit ist es auch stark von der Rohstoffpreisentwicklung abhängig.

Siemens will den betroffenen Mitarbeitern alternative Jobs an anderen Stellen im Unternehmen bieten und sie dafür falls nötig auch entsprechend qualifizieren. Außerdem sind Abfindungen, Altersteilzeit oder Möglichkeiten zum Übergang in Auffanggesellschaften vorgesehen.

